„Ostseeblick“: Der neue Vorzeige-Parkplatz an der A1 in Heiligenhafen

Heiligenhafen

Mit großem Aufgebot aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft ist die als bundesweites Pilotprojekt um- und aufgerüstete Parkplatz-WC-Anlage „Ostseeblick“ in Heiligenhafen wiedereröffnet worden. Von Ende April bis Anfang Juli wurde das Terrain an der A 1 in Fahrtrichtung Fehmarn unter Obhut der Autobahn GmbH des Bundes technisch wie logistisch in den Bereichen Sauberkeit, Service, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Erholung als „Rastplatz der Zukunft“ und bundesweites Vorzeigemodell ausgebaut – für knapp zwei Millionen Euro.

Minister Scheuer empfiehlt Parkplatz-Urlaub

Als zugeschalteter Ehrengast hob Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zum einen den durch großzügige Sitzgruppen, Fitness- und Spielgeräte sowie einen Hundeauslauf gesteigerten Komfort der Anlage hervor und meinte mit einem Lächeln: „Darauf kann man künftig Urlaub machen – nicht nur wegen des idyllischen Ostseeblicks.“

1000 neue Schnellladestationen für Deutschland

Zum anderen wies er darauf hin, „dass der ,Ostseeblick’ mit seinen vier 150-Kilowatt-Ladepunkten jetzt bundesweit die erste von 200 an unbewirtschafteten Autobahn-Parkplätzen geplanten Schnellladestationen ist“. Dazu merkte der virtuelle Wahl-Berliner noch an: „Insgesamt umfasst unser bis 2025 mit 500 Millionen Euro aufgelegtes Programm 1000 neue Schnellladestationen an Autobahn-Park- und -Rastplätzen, damit künftig alle zehn Minuten oder alle 15 bis 30 Kilometer eine Ladesäule angesteuert werden kann.“

Zur Galerie Klicken Sie hier auf die Fotostrecke: So sieht es an der Autobahn 1 in Heiligenhafen in puncto Nachhaltigkeit, Komfort, Service und Fitness aus

„Ostseeblick“ liegt an transeuropäischer Achse

In Doppelfunktion als Verkehrs- und Tourismusminister auf Landesebene stellte Bernd Buchholz (FDP) heraus: „Dass Schleswig-Holstein das Autobahnnetz bereits Anfang 2020 – und damit früher als andere Länder – an die neue bundesweite Autobahn GmbH übergeben hat, ist diesem Pilotprojekt zugutegekommen. Was als Innovation für den Norden gut und wegweisend ist, sollte sich auch in den anderen Ländern durchsetzen können.“ Buchholz machte auswärtigen wie lokalen oder regionalen Gästen zudem klar, dass der ,Ostseeblick’ nicht willkürlich ausgewählt worden sei, sondern angesichts der sichtbar fortschreitenden Planung der Fehmarnbeltquerung nebst Hinterlandanbindung „an einer der transeuropäischen Achsen zwischen Skandinavien und Zentraleuropa liegt“.

Dreifache Freude über das gelungene Pilotprojekt „Ostseeblick“: Verkehrsminister Bernd Buchholz (v.r.) sowie Stephan Krenz und Klaus Franke von der Autobahn GmbH des Bundes präsentieren nicht ohne Stolz die bundesweit ersten vier Schnellladepunkte auf einem unbewirtschafteten Autobahn-Parkplatz. Quelle: Lutz Roeßler

„Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel“

Schließlich verdeutlichte auch Stephan Krenz als Vorsitzender Geschäftsführer der Autobahn GmbH: „Mit dieser Pilotanlage zeigen wir, dass wir den Nutzer und die Nutzerin als Kunden nicht nur in puncto Sicherheit und Sauberkeit ins Zentrum stellen.“ Die Projektverantwortlichen hätten mit Blick auf technische Innovationen wie das WLan-Netz und den 5-G-Mast anschaulich bewiesen, dass sie bundesweit gültige Lösungen zur kontinuierlichen Verbesserung des Angebots entlang der Autobahn umsetzen könnten und „mit diesem weitgehend energieautarken Parkplatz auch einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel geleistet“ worden sei.

Das gibt es alles auf dem Parkplatz Die Parkplatz-WC-Anlage „Ostseeblick“ wurde für knapp zwei Millionen Euro binnen vier Monaten mit diversen technischen Features aufgerüstet: zwei Schnellladesäulen für Elektro-Fahrzeuge mit vier barrierefreien Ladepunkten (150 kW je Ladepunkt), WLan auf der gesamten Anlage, Digitalstele mit Infos zur Verkehrslage, Autobahn-Projekten und touristischen Angeboten der Region (deutsch/englisch), Bewertungsportal für die Sauberkeit der Anlage an der Strecke über eine App, größere getrennte Müllbehälter mit solarbetriebener Kompressionsmechanik, Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von Strom, der im Sommerhalbjahr einen autarken Betrieb der Anlage ermöglicht. Auch die Aufenthaltsqualität der ganzflächig mit LED-Lampen bestückten Anlage wurde durch etliche Neuerungen verbessert: Ein Spielplatz nebst Outdoor-Fitness-Parcours wurde errichtet, ein umzäunter Hundeauslauf, acht zum Teil überdachte Sitzgruppen mit Tischen, Bänken und Drehliegen sowie ein High-Tech-Fernrohr auf dem Aussichtshügel.

Bürgermeister besonders vom Fernrohr angetan

Und was sagten die „Local Heros“ zu all den neuen Errungenschaften nach dem ersten Rundgang auf heimischem Terrain? Heiligenhafens parteiloser Bürgermeister Kuno Brandt konstatierte: „Das Ganze ist wirklich sehr gelungen. Vor allem die Spiel- und Fitnessbereiche sowie die großzügigen Sitzgruppen sind sehr attraktive Verbesserungen.“ Aber auch das kostenlose Fernrohr mit seiner informativen Digitalanzeige auf dem Aussichtshügel sei eine feine Sache: „So wird der Parkplatz seinem Namen ,Ostseeblick’ auch bei schlechterer Sicht jederzeit gerecht.“

Und Anke Preßler, die als Oberkommissarin des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz künftig noch lieber am „Ostseeblick“ nach dem Rechten sieht, befand: „Das macht hier einen hervorragenden Gesamteindruck. Im Erholungsbereich gefällt mir vor allem der umzäunte Hundeauslauf.“ Denn freilaufende Hunde am Rand der Autobahn würden immer ein potenzielles Unfallrisiko darstelllen.

Von Andreas Oelker