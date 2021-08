Ostsee-Strand: Urlauber entdeckt historisches Schiffsteil auf dem Darß

Born

Ein Glückstag für die Archäologie war Freitag, der 13. August. Am Tag zuvor nämlich entdeckte Peter Klose am Darßer Weststrand ein ungewöhnliches Holzteil im Wasser. Mithilfe des Finders selbst, der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Annette Weidemann und dem Borner Kurbetrieb sowie dem Fachmann des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege konnte das Teil eines Rumpfes dann am Freitag geborgen werden. Am Montag wurde das knapp vier Meter lange Segment aus der Slawenzeit in das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege nach Schwerin verfrachtet.

In einer ersten Einschätzung stuft Dr. Jens Auer, Dezernent für praktische Archäologie im Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege und dort zuständig für sämtliche Funde im Wasser, als „wertvoll und spannend“ ein. Bei dem Wrackteil handelt es sich dem Experten zufolge um ein Segment des backbordseitigen Heckbereichs. Den Ursprung der vier mit Holznägeln zusammengehaltenen Planken schätzt Jens Auer auf das 11. bis 12. Jahrhundert. Dabei handelte es sich um die Zeit des Handels, in der Schiffe für den Transport von Waren eingesetzt wurden. Gerade aus dieser Zeit gebe es nur wenige Funde. Zudem bescheinigt Jens Auer dem Fundstück einen sehr guten Erhaltungszustand. Deutlich zu erkennen seien Zierrillen auf den Planken, zudem die Holznägel. Beides lasse auf einen Ursprung des Schiffsteils in der Slawenzeit schließen.

Dreidimensionale Ansicht im Internet verfügbar

Umso mehr freute sich Auer über die gelungene Bergung des Schiffsteils. Im Internet ist bereits eine dreidimensionale Ansicht des Fundstücks zu sehen. Nachdem das Rumpfteil vor Ort in Frischhalte- und danach in Luftpolsterfolie gewickelt wurde, ging es in ein Zwischenlager in Born. In Schwerin wird das Schiffsteil erst einmal weiter gewässert, in einer sogenannten Nasskonservierungszelle. Dann finden weitere Untersuchungen zu Ursprung des Rumpfsegmentes statt. Laut Annette Weidemann waren zu der vermuteten Herkunftszeit slawische Stämme in der Region ansässig, der Fund sei „eine kleine Sensation“.

Jens Auer vom Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege dokumentierte den Fund. Quelle: privat

Geradezu glücklich zeigte sich der Experte des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege über die „großartige Kooperation“ bei der Sicherung des Fundstückes. Entdeckt hat das Holzteil Peter Klose aus Berlin. Der verbrachte seinen Urlaub wie seit 1963 auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Bereits am Donnerstag habe er das Schiffsteil während einer Wanderung entlang des Weststrandes im gut knietiefen Wasser entdeckt. Weil er Archäologen in der Familie hat, selbst Augen für Hünengräber hat, erkannte er die besondere Bedeutung des Holzes, das nur von einer dünnen Sandschicht bedeckt war. Noch am Abend teilte er seinen Fund in einer Gruppe in einem sozialen Netzwerk mit und bat um Hinweise, wie der gemeldet werden könne.

Zingsterin bewachte Fundstück

Das wiederum brachte Annette Weidemann aus Zingst auf den Plan. Schnell war der Kontakt zu Jens Auer und der Nationalparkverwaltung hergestellt. Der Experte des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege reiste direkt am Freitag auf den Darß, um den Fund zu sichern und zu dokumentieren. Weil der aber nicht sofort vor Ort sein konnte, machte sich Annette Weidemann auf den Weg zu dem Fundstück. Vom Prerower Bürgermeister René Roloff lieh sie sich ein Fahrrad, um schnell an den Weststrand zu gelangen.

Aufgrund der Beschreibung der Fundstelle stieß sie auf das Wrackteil und „bewachte“ es bis zum späteren Abtransport. In der Vergangenheit war es immer wieder vorgekommen, dass gemeldete Funde bis zum Abtransport verschwunden waren. Die ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin macht dafür auch Mitbürger verantwortlich, die meinten, mit solchen Funden ihren Garten verschönern zu können. Allerdings seien solche Fundstücke durch eine nicht fachgerechte Konservierung dem Verfall preisgegeben.

Holz steckte zuvor vermutlich im Boden des Darß

Mit dem Fahrrad ist Peter Klose mit seiner Frau von Urlaubsquartier eigens wieder zum Fundort geradelt, um bei der Bergung des Schiffsteils mitzuhelfen. „Unter Wasser war das Holz ganz leicht anzuheben. Um es an den Strand zu bringen, waren drei Personen erforderlich“, sagte der Finder am Montag auf Nachfrage. In dem Bereich des Weststrandes reiche die Torfschicht bis in die Ostsee. Aufgrund deutlicher Torfanhaftungen vermutet Jens Auer, dass das Schiffsteil ursprünglich im Boden steckte und erst mit dem anhaltenden Rückgang des Strandes aufgrund von Strömung und Wellen freigelegt wurde.

Somit wird dieser Freitag, der 13., bei den Archäologen als Glückstag geführt werden.

Von Timo Richter