Was verbindet Touristen mit ihrem Ferienort, wenn der Urlaub vorbei ist? Das können Fotos sein oder Souvenirs, aber auch ein Spiel mit regionalem Bezug. Ein Urlauber aus Hessen hat aus Sehnsucht nun das Brettspiel „Frieslands Seefahrerey“ entwickelt.

Bankmitarbeiter Mirko Link sitzt mit seinem selbst entwickelten Spiel namens "Frieslands Seefahrerey" in seinem Garten in der Stadt am Taunusrand. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa