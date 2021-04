Borkum

Es war ein Abend im März vergangenen Jahres, da schnappte sich Albertus Akkermann spontan sein Akkordeon, fuhr mit dem Rad zur Promenade, stellte sein Handy auf ein Stativ, sang ein plattdeutsches Lied und veröffentlichte das Video im Internet. Als „Mutmacher“ schickte der Mann mit dem roten Bart seine Songs von Borkum übers Internet an alle, die Aufmunterung gebrauchen konnten. Mittlerweile braucht er sie selbst. Denn der zweite Lockdown, sagt der Insulaner, treffe Borkum weit härter als der erste.

Albertus Akkermann streicht gerade seinen Zaun, als unsere Zeitung bei ihm anruft. Wie die Stimmung sei auf der Insel, ein Jahr, nachdem alle Gäste kurz vor Beginn der niedersächsischen Osterferien ihre Ferienwohnungen und Zimmer, ja selbst die Patienten die Kliniken verlassen mussten? „Diesmal ist es noch schlimmer“, sagt der Wattführer ins Telefon. „Dass die Leute nach Mallorca dürfen, aber nicht zu uns: Das ist bitter.“

„Man wird mürbe“

Bis zum 25. Mai hatte der Musiker jeden Tag ein Lied am Strand gespielt und bei der Videoplattform Youtube hochgeladen. Sogar eine CD hat er aufgenommen und verkauft sie auf den Onlineportalen „Wir sind Borkum“ und „Ankerherz“. Der Titel: „Laat Jo neet unnerkriegen“ – auf Hochdeutsch: Lasst euch nicht unterkriegen. Mit diesem Satz hatte er voriges Jahr jedes Video beendet.

Mit 5300 Einwohnern ist Borkum die größte ostfriesische Insel.

Jetzt, im zweiten Lockdown, hat er seine eigene kleine Tradition nicht wieder aufleben lassen. Selbst dem Mutmacher fehlt es gerade an Energie für solche Aufmunterung. „Man wird mürbe“, sagt Akkermann. „Immer am Ende der Kette zu sein, ist nicht schön.“ Die Atmosphäre auf der Insel? „Ein Gemengelage zwischen hoffen, bangen und Resignation.“ Er weiß von Ladeninhabern, die ihre Geschäfte nicht wieder öffnen werden, vor allem kleine Souvenirshops.

Akkermann selbst ist seit mehr als 30 Jahren selbstständig: als Wattführer, Musiker und Vermieter von Ferienwohnungen. Außer einem Auftritt gegen Spende und drei Gottesdienstbegleitungen gegen Kollekte sowie den CD-Verkäufen fehlen ihm wie vielen anderen auf Borkum seit fünf Monaten die Einnahmen. Stattdessen hat er renoviert. „Damit es schön ist, wenn die Gäste wieder kommen dürfen.“

Er werde diese Zeit schon überstehen, sagt er, auch wenn die Ersparnisse eigentlich fürs Alter gedacht waren. „Aber vor 20 Jahren hätte mir diese Zeit das Genick gebrochen“, sagt Akkermann. „Und einigen Jüngeren wird es genau so gehen, die gerade investiert und Kredite aufgenommen haben. Denen steht das Wasser bis zum Hals.“

Kommen große Investoren?

Den zweiten langen Lockdown vergleicht er mit einer Flut. „Was übrig bleibt, sieht man, wenn das Wasser weg ist. Und dann kommen die Möwen und schnappen es weg.“ Die Möwen sind in diesem Fall große Investoren, die nach der Krise die gebeutelten Kleinunternehmer aufkaufen werden, schätzt Akkermann.

Dabei war der Sommer nach dem ersten Lockdown wie in vielen Urlaubsregionen Niedersachsens auch auf Borkum wirklich gut. Die Insel war voll, im September und Oktober sogar besser besucht als je zuvor. Mit zwei Einschränkungen, sagt der Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH, Göran Sell: Weder die Jugendherberge, mit 600 Betten die größte Europas, noch die Kliniken haben so viele Gäste wie üblich beherbergt. Und so muss Niedersachsens größte Insel trotz Supersommer und Deutschlandtrend für 2020 ein Minus von mehr als 30 Prozent gegenüber 2019 melden: Das sind 100.000 Gäste weniger.

Schwierig sei auch, dass die Unterstützungen für die Monate seit Januar bei vielen Gastronomen und Hoteliers noch nicht geflossen seien. „Die Liquiditätsengpässe werden langsam schlimm.“

Enttäuscht ist der Marketingchef darüber, dass das Land Niedersachsen anders als Schleswig-Holstein bei den Modellprojekten für Öffnungsstrategien von Handel, Freizeit und Kultur nicht auch touristische Regionen ins Auge fasse. „Tourismus ist unser einziger Wirtschaftszweig. Für uns ist das eine Katastrophe.“ Die ostfriesischen Inseln haben im vergangenen Jahr die Frida-App für eine Leitung von Besucherströmen entwickelt, sodass Gäste mit Hilfe des Smartphones nach freien Tischen in Restaurants oder leeren Zeiten im Schwimmbad suchen können. Gemeinsam mit der Luca-App für Kontaktnachverfolgungen sowie Testungen vor Anreise und auf der Insel könne man ein gesichertes Öffnungsszenario gestalten, sagt Sell. „Borkum ist aufgrund seiner Lage, wenig Tagestourismus und keinen Berufspendlern ein ideales Reallabor.“

Das Konzept des Landes Schleswig-Holstein sieht vor, dass die vom Kieler Wirtschaftsministerium ausgewählten Regionen frühestens ab dem 19. April wieder Gäste empfangen dürfen.

Schon jetzt kündigt der Tourismuschef an, dass sich die Gäste auf eine kleine, aber sehr angenehme Neuerung auf der Insel freuen können: Die Lücke im Radweg zwischen Südstrand und dem Naturschutzgebiet Ronde Plate ist endlich geschlossen.

