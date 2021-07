Nach einer Partynacht in einer Osnabrücker Diskothek müssen nun voraussichtlich Hunderte Menschen in Quarantäne. Bei einem Clubbesucher wurde im Nachhinein eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Osnabrück: Corona-Fall in Diskothek – Mehr als 400 Menschen droht Quarantäne

