Osnabrück: 64-Jähriger stirbt nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Osnabrück

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Schinkel ist ein 64-Jähriger an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstagabend ein Feuer in der Wohnung des Mannes ausgebrochen.

Brandursache muss noch geklärt werden

Die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt. Es gebe jedoch Hinweise darauf, dass der Mann das Feuer selbst gelegt habe, teilte die Polizei mit. Der 64-Jährige war am Abend aus der Wohnung gerettet und zunächst in eine Spezialklinik gebracht worden. Dort erlag er laut Polizei seinen Verletzungen.

Die anderen Bewohner des Mietshauses blieben den Angaben zufolge unverletzt. Das Gebäude sei jedoch zumindest in Teilen nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 150.000 Euro.

Von dpa/lni