Orkan „Zeynep“ fegt über den Norden: Schwere Sturmflut erwartet

Aurich

Sturmtief „Zeynep“ ist mit Macht auf Niedersachsen und Bremen zugerollt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet den Orkan gegen Mitternacht an der Nordseeküste - dann können extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht werden.

An der niedersächsischen Küste rechnen Küstenschützer mit erhöhten Wasserständen. „Wir gehen davon aus, dass wir es mit einer schweren Sturmflut zu tun bekommen werden“, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Carsten Lippe, am Freitag in Norden.

In Ostfriesland soll es besonders heftig werden

Die Bahn hat den Zugbetrieb im Laufe des Freitags eingestellt. Bis Sonnabend, 15 Uhr, fahren vorerst keine Regionalzüge.

Die Feuerwehren in Ostfriesland, wo das aus den Niederlanden kommende Sturmtief „Zeynep“ in der Nacht besonders heftig toben soll, riefen Bürgerinnen und Bürger auf, während des Sturms Häuser und Wohnungen möglichst nicht zu verlassen.

Ein Aufenthalt im Freien berge große Gefahren, etwa durch umfallende Bäume oder herabstürzende und umherfliegende Gegenstände, teilte der Sprecher der ostfriesischen Feuerwehren, Manuel Goldenstein, mit.

Baukran droht in Aurich umzukippen

Weil ein Baukran in Aurich umzukippen drohte, sind dort am Freitagabend zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden. „Er drehte und neigte sich erheblich, wir mussten auch die Baufirma hinzuziehen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Details zur Lage vor Ort nannte er zunächst nicht.

Wegen des heftigen Sturms seien bis zum Abend im Kreis Aurich rund 70 Einsätze zu verzeichnen gewesen. Im Kreis Leer gab es mehr als 100 Einsätze, wie es hieß.

Bäume seien auf Häuser gestürzt. Eine Eiche krachte in Aurich in ein Haus. Carports und Dächer mussten von den Einsatzkräften gesichert werden, sie drohten abzuwehen.

Schwere Sturmflut erwartet

Wegen der zu erwartenden Sturmflut sind auf den Ostfriesischen Inseln letzte Deichtore geschlossen worden. Da der Orkan die Nordsee besonders in die Flussmündungen drücken könnte, wurden dort laut NLWKN Sperrwerke bereits geschlossen - auch das große Emssperrwerk bei Gandersum sollte am Abend voraussichtlich dicht gemacht werden.

Der Sturmflutwarndienst des NLWKN erwartete für das Hochwasser in der Nacht zum Samstag, dass die Flut zwischen 2,25 und 2,5 Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Damit werde die Schwelle nach NLKWN-Maßgabe zur schweren Sturmflut überschritten, sagte Sprecher Lippe. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden.

Wegen des erwarteten Hochwassers der Weser ist in Bremen ein Parzellengebiet evakuiert worden. „Wir räumen die Überflutungsgebiete in der Pauliner Marsch“, bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. „Das ist Jahre her, dass wir zu so einer Maßnahme greifen mussten.“

Gülletransporter umgeweht

Wegen des Orkans gab es bereits erste Unfälle auf den Straßen: Ein 40-Tonner-Gülletransporter ist bei Westerstede im Landkreis Ammerland von einer Windböe erfasst worden und im Graben gelandet. Der voll beladene Lkw nahm nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag noch einige Bäume mit und kippte dann um.

Der Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Teil der Gülle lief aus. Der größte Teil konnte in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden.

Die Harzwasserwerke bereiten sich auf anhaltende Regenfälle und Schneeschmelzen vor. Nach dem Unwetter sei die Lage an den Talsperren und Seen im Harz „angespannt, aber unter Kontrolle“, sagte eine Sprecherin der Harzwasserwerke.

Von RND/dpa