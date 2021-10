Hannover/Rinteln

Dass er sich möglicherweise im Ton vergriffen hat, ahnt Anthony Lee aus Rinteln dann doch. „Stellen Sie mich bitte nicht als Nazi hin. Das bin ich in keiner Weise.“ Man will es dem Landwirt aus dem Kreis Schaumburg glauben, immerhin sitzt er für die CDU im Stadtrat von Rinteln.

Und doch wirft eine Rede des Bundessprechers der Bauernprotestorganisation „Land schafft Verbindung“ (LsV) Fragen auf. Die „Tageszeitung“ findet gar, Lee rede „rechtsradikal“. Gemeint ist ein Ende September aufgenommenes Video im Youtube-Kanal der Werteunion, einem Verein, der für sich in Anspruch nimmt, den „konservativen Markenkern“ von CDU und CSU zu bewahren. Seine Mitglieder stehen innerhalb der Union am rechten Rand.

Lee ist selbst nicht Mitglied, wie er betont. Zur Gründung des hannoverschen Ortsvereins vor etwa zwei Wochen hatte die Werteunion ihn als Gastredner eingeladen. Vor zwei Handvoll Zuhörern breitete Lee in gut 25 Minuten seine heftige Kritik an der Agrarpolitik von Landes- und Bundesregierung aus.

Doch zunächst stellte der Bauernsprecher sich vor: „Mein Vater war britischer Soldat bei der Rheinarmee. Und mein Opa war Waffen-SS-Offizier. Das heißt also, wenn ich Klartext spreche, hat das seine Gründe.“

Die Waffen-SS war im Zweiten Weltkrieg für etliche Kriegsverbrechen verantwortlich. Ihre Offiziere haben völkerrechtswidrige Massaker an der Zivilbevölkerung in besetzten Ländern begangen und waren verantwortlich für den Betrieb der Konzentrationslager der Nazis.

Doch das meint Lee gar nicht. Er habe mit dem Hinweis auch auf seinen Großvater deutlich machen wollen, warum er sich für jemanden hält, der geradeaus spricht. „Ich wollte damit sagen, dass ich militärisch geprägt aufgewachsen bin.“ Tatsächlich war Lee selbst acht Jahre lang Soldat, Panzergrenadier und Fallschirmjäger, später dann Polizist in Berlin, bevor er Landwirt wurde. „Das mit der SS hätte ich nicht erwähnen müssen“, sagt er nun.

Vorbild Viktor Orbán

Da sind noch weitere bemerkenswerte Dinge. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán lobt er für dessen Umgang mit EU-Vorschriften. Orbán macht aus seiner Verachtung für Brüssel selten einen Hehl.

Bauernprotest in Hannover: Im Oktober 2019 hat „Land schafft Verbindung“ Bauern auf 2000 Treckern nach Hannover geholt. Insbesondere die Umsetzung der EU-Düngeverordnung bringt Lee und viele Berufskollegen in Rage. Quelle: Rainer Dröse

Lee zeigt sich beeindruckt: Orbán würde sich, anders als Deutschland, nicht gefallen lassen, dass die EU mit Strafzahlungen von 800.000 Euro am Tag für die Verletzung der Grenzwerte bei Nitrat im Grundwasser droht. „Viktor Orbán zeigt denen in Brüssel einen Vogel. Ganz anders die Bundesrepublik. „Aber Deutschland ist hörig und sagt sofort: Das mache ich.“

„Das war nicht gut“

Dass sich die Bundesregierung an die innerhalb der EU vereinbarten Spielregeln von Demokratie und Rechtsstaat hält, auf die Orbán offenbar pfeift, hatte der frühere Polizist Lee bei der Werteunion anscheinend nicht im Sinn. Später sagt er: „Das war nicht gut.“

Politiker und Umweltschützer sind in seinen Augen generell Deppen: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sei „dumm wie Brot“. Anhänger der Klimaschutzbewegung Fridays for Future könnten wahrscheinlich ein Weizenkorn nicht von einer Banane unterscheiden. Auch die Landesregierung bekommt ihr Fett weg: Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und insbesondere ihren Staatssekretär Elmar Theuvsen stellt Lee als frei von Fachwissen hin.

Rotes Tuch Düngeverordnung

Im Großen und Ganzen stehe er zu seinen Äußerungen, sagt Lee im Nachhinein. „Mir geht es um den Kern der Botschaft – den kann man aber sicher auch anders ansprechen als ich.“

Bauernprotest von „Land schafft Verbindung“ im Oktober 2019 in Hannover. Quelle: Rainer Dröse

Insbesondere die aus seiner Sicht mangelhafte Umsetzung der EU-Düngeverordnung in Deutschland bringt Lee und seine Berufskollegen in Rage. Viele Bauern dürfen in sogenannten roten Zonen nicht mehr ausreichend düngen, nur noch 20 Prozent unter dem Bedarf der Pflanzen. Diese Zonen sind in Niedersachsen größer als andernorts, meinen die Bauern. „Deutschland legt sich schärfere Auflagen selbst auf“, findet Dirk Koslowski, LsV-Vorsitzender in Niedersachsen.

„Land schafft Verbindung“ steht zu Lee

Koslowski steht zum Bundessprecher seiner Organisation. „Inhaltlich hat er nichts Falsches gesagt“, meint der Landwirt aus dem Kreis Rotenburg. „Er hat Klartext gesprochen, wie das seine Art ist“, findet Koslowski. „Alles gut.“ Auch er findet Orbán gut: „Den Schwachsinn aus Brüssel macht der nicht mit.“ Alles, was Lee gesagt hat, würde Koslowski „eins zu eins unterschreiben – auch wenn der Vergleich zu Viktor Orbán vielleicht unglücklich war“.

Von Karl Doeleke