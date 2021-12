Hannover

Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich inzwischen auch im Deutschen Bundestag. Nach HAZ-Informationen sollen Abgeordnete von mehr als einer Fraktion betroffen sein. Die SPD-Fraktion bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage sieben infizierte Abgeordnete. Bei dreien davon sei Omikron nachgewiesen worden, sagte Fraktionssprecher Dominik Dicken der HAZ. Bei den anderen sei es offen. Dem Vernehmen nach sind auch Abgeordnete aus Niedersachsen darunter. Alle Betroffen seien vollständig geimpft gewesen und hätten nur leichte oder keine Symptome, sagte Dicken.

Lesen Sie auch Omikron im Bundestag: Corona-Variante bei Abgeordneten nachgewiesen

Omikron im Verteidigungsausschuss

Wo sich die Abgeordneten angesteckt haben ist laut SPD unklar. In der vergangenen Woche war Sitzungswoche im Bundestag. Zuvor war am Mittwoch bekannt geworden, dass an der konstituierenden Sitzung des Verteidigungsausschusses zwei Abgeordnete mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht erkannten Covid-19-Infektion teilgenommen hatten. Bei einem davon wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. In der Folge zeigte demnach die Warn-App bei zahlreichen Verteidigungspolitikern eine rote Warnung.

Von Marco Seng