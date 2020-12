Oldenburg

„Die Geflügelpest ist in unseren Ställen angekommen“, sagte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) am Dienstag: Nach einem Ausbruch der Tierseuche am Montag im Kreis Cloppenburg hat sich nun auch ein Verdachtsfall im Raum Oldenburg bestätigt. Die Ministerin rief den Krisenfall aus.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, wird von dem hoch aggressiven Virus H5N8 ausgelöst. Seit November sind Infektionen in verschiedenen Küstenländern festgestellt worden, in Niedersachsen wurden 45 befallene Wildvögel gezählt, weswegen Geflügel jetzt vielfach nicht mehr im Freiland gehalten werden darf.

100 Millionen Stück Geflügel

Das Virus gilt als extrem ansteckend. Eine Übertragung auf Menschen wurde bisher aber nicht festgestellt. In Niedersachsen gibt es 100 Millionen Stück Geflügel, davon 26 Millionen Legehennen und 61 Millionen Masthühner.

Im Kreis Cloppenburg mussten am Montag 17.000 Puten in einem Stall getötet werden. Der neu befallene Betrieb bei Oldenburg hatte 13.000 Tiere, die gekeult werden. Zugleich wurde ein Sperrbezirk von drei Kilometern Radius um den Hof festgelegt, zusätzlich ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern Durchmesser. Otte-Kinast hat ein Tierseuchenkrisenzentrum im Landwirtschaftsministerium eingerichtet.

Von Bert Strebe