Oldenburg

Obwohl sich direkt hinter ihnen ein Streifenwagen befand, haben sich zwei Männer in Oldenburg ein verbotenes Autorennen geliefert. Zwei Autos hätten am Sonntagmorgen an einer roten Ampel am Pferdemarkt gestanden und ihre Motoren ordentlich aufheulen lassen, teilte die Polizei am Abend mit. Als die Ampel auf Grün umsprang, rasten die Fahrer mit quietschenden Reifen los - teils mit 100 Stundenkilometern.

Führerscheine wurden beschlagnahmt

Gemeinsam mit zu Hilfe gerufenen Kollegen konnten die Polizisten die 20 und 28 Jahre alten Raser stoppen. Die Führerscheine der Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, gegen sie wird außerdem wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Von RND/ dpa