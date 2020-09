Oldenburg

Nach dem Tod einer Mutter hat die Oldenburger Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen ihren 38 Jahre alten Ehemann erhoben. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens habe das Landgericht Oldenburg noch nicht entschieden, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag mit. Die 33-Jährige war Ende Juli knapp eine Woche nach einem mutmaßlichen Fall von häuslicher Gewalt gestorben.

Der 38-Jährige soll die Frau in ihrer Wohnung nach einem Streit so heftig getreten und geschlagen haben, dass sie schwere Gesichtsverletzungen und ein massives Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Das Ehepaar lebte getrennt.

Der 38-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zum Zeitpunkt des Streits waren die minderjährigen Kinder früheren Angaben der Polizei zufolge in der Wohnung. Das Jugendamt der Stadt Oldenburg nahm sie in Obhut.

Von RND/lni