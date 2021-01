Lübeck

Am Institut für Pathologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, werden Verstorbene aus ganz Schleswig-Holstein, die sich vor ihrem Tod mit dem Coronavirus angesteckt hatten, obduziert. Seit Beginn der Pandemie seien 42 derartige Obduktionen vorgenommen worden, teilt UKSH-Sprecher Oliver Grieve jetzt mit, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. „Davon 32 Obduktionen während der derzeitigen zweiten Welle ab November.“

Embolie durch Corona

Eine wesentliche Erkenntnis sei: „In den meisten Fällen sind die Menschen tatsächlich an den Folgen der Virusinfektion verstorben. Nur bei vier Personen fand sich keine Covid-19 assoziierte Todesursache“, sagt Prof. Dr. Christoph Röcken, Direktor des Instituts für Pathologie. Über 88 Prozent der Infizierten starben an einer durch Corona verursachten Lungenentzündung. Auch Embolien, die das Virus überall im Körper verursacht, hatten in vielen Fällen zum Tod geführt. „Diese Blutgerinnsel entstehen, weil SARS-CoV-2 die Zellen, die Blutplättchen herstellen, aktiviert.“

Über 60 Prozent der Verstorbenen waren männlich, der jüngste der Obduzierten wurde 53 Jahre alt, der älteste 95 Jahre. Eine Obduktion könne laut UKSH durchgeführt werden, wenn die Menschen selbst zu Lebzeiten zustimmten oder nach deren Tod die Angehörigen ihr Einverständnis geben würden.

Hilfe für die Forschung

Es gehe bei den Obduktionen darum, auch seltenere Komplikationen der Krankheit zu finden und frühzeitig Erkenntnisse über die neue Virus-Variante zu sammeln. „Aber sie helfen ebenso Angehörigen und den zuletzt behandelnden Ärztinnen und Ärzten“, meint Röcken. Denn nur durch eine Obduktion lasse sich Gewissheit darüber erlangen, woran ein Mensch wirklich gestorben ist. „Nach der Obduktion rufen wir zum Beispiel die zuständige Hausärztin oder den Hausarzt an, um über alle Ergebnisse zu informieren. Durch diese Rückmeldung lernen sie über die Erkrankung dazu.“

Das UKSH sei am Deutschen Forschungsnetzwerk Autopsien bei Pandemien (Defeat Pandemics) beteiligt, einem Projekt des Netzwerks Universitätsmedizin. Es sei entstanden durch einen Zusammenschluss der 34 deutschen Universitätskliniken in der Coronakrise, informiert das UKSH. Im April 2020 wurde in diesem Rahmen auch ein Obduktionsregister eingerichtet, in dem Daten aus ganz Deutschland gesammelt und ausgewertet und Gewebeproben von an Covid-19 Verstorbenen aufbewahrt werden. Das Sozialministerium übernehme die Kosten der Obduktion.

