Seit Mittwochabend ist es offiziell: Die Regierung in Norwegen hat eine Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen. Von nicht notwendigen Reisen wird abgeraten. Damit einher geht auch, dass Einreisende aus Deutschland ab Sonnabend für zehn Tage in Quarantäne müssen. Bereits am Nachmittag hatte die Reederei Color Line mitgeteilt, dass sie keine deutschen Passagiere mehr mitnehmen werde.