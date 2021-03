Ein 37-Jähriger, der in Northeim versucht haben soll, zwei Jungen zu entführen, ist jetzt von der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen des Vergehens angeklagt worden. Er soll dabei in sexueller Absicht gehandelt haben. Der Mann war bereits 2018 wegen des Missbrauchs eines Jungen auf dem Dachboden des PS. Speichers in Einbeck zu einer Freiheitsstraße verurteilt worden – die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde.