Hannover

Mit deutlichen Kontaktbeschränkungen will Niedersachsen rund um die Feiertage gegen steigende Infektionszahlen kämpfen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag angekündigt. Konkret geht es um den Zeitraum vom 24. Dezember bis zum 2. Januar 2022. In dieser Zeit soll in ganz Niedersachsen die Warnstufe 3 gelten, wie Weil sagte.

Silvesterpartys: Discotheken müssen schließen

Die Landesregierung will in diesem Zeitraum vor allem große Zusammenkünfte verhindern; konkret geht es dabei auch um private Silvesterpartys. Darum sollen sich in diesem Zeitraum nur höchsten 25 Personen treffen dürfen, die alle vollständig geimpft oder genesen sein müssen. Tanzveranstaltungen in diesem Zeitraum werden verboten, Discotheken müssen schließen, wie Weil erläuterte. Das à-la-carte-Geschäft für die Gastronomie bleibe möglich.

Weil: Große Sorge wegen Omikron

Die Landesregierung habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte Weil. Zugleich machte der Ministerpräsident deutlich, dass er wegen der aktuellen Situation in der Pandemie sehr besorgt sei. Niemand könne voraussagen, wie die Omikron-Variante den weiteren Verlauf der Pandemie beeinflusse. „Es kann sein, dass wir uns Anfang des Jahres in einer Herausforderung wiederfinden, die wir so noch nicht hatten“, sagte Weil. Die Infektionszahlen seien so hoch wie noch nie in der Pandemie ebenso wie die Belegung der Intensivbetten. Zudem müsse Niedersachsen damit rechnen, dass die Krankenhäuser weitere Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen müsse.

Bundesweite Lösung zunächst nicht in Sicht

„Ich weiß, dass das auf eine Gesellschaft trifft, die nach 22 Monaten am Ende ihrer Kräfte ist“, sagte Weil. Dennoch habe er eine Bitte: „Alle Menschen mögen sich so gut wie möglich zurückhalten.“ Bei den Gesprächen zwischen Bund und Ländern am Donnerstag habe er für eine bundesweite Lösung geworben, sagte Weil. Da sich diese nicht ergeben habe, schlage Niedersachsen nun einen Sonderweg ein.

Von Stefan Knopf