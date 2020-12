Hannover

Ein Dreivierteljahr Schule unter Corona-Bedingungen liegt hinter Niedersachsen. Im Januar soll es an den weiterführenden Schulen im Modell B mit halbierten Klassen weitergehen, an den Grundschulen im Regelbetrieb, aber mit Maskenpflicht auch im Unterricht. Daran gibt es erheblichen Kritik, viele Eltern und Pädagogen finden das stundenlange Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Kinder unzumutbar. Was hält die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), Laura Pooth, von den Plänen des Landes für den Unterricht 2021?

Frau Pooth, an den Grundschulen wächst die Kritik, dass der Unterricht dort nach den Weihnachtsferien mit vollen Klassen weiterlaufen soll und dann eine durchgängige Maskenpflicht gilt. Sie haben dagegen Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) dafür gelobt, dass er den Schulen schon so früh Planungssicherheit gibt...

Anzeige

Moment, das heißt aber nicht, dass ich seinen Vorschlägen uneingeschränkt zustimme. Aber nach diesem Durcheinander um das freiwillige Homeschooling in der letzten Schulwoche vor den Ferien, das viele Eltern völlig verunsichert hat, war es gut, dass der Minister so frühzeitig einen klaren Fahrplan für den Schulbetrieb ab dem 11. Januar aufgezeigt hat. Nur das habe ich gesagt. Natürlich brauchen wir auch bald eine Aussage darüber, wie es im Februar weitergeht.

Wäre es nicht viel klarer gewesen, gleich alle Schulen ins Modell B zu schicken, also in den Unterricht mit geteilten Klassen?

So schön das wäre, aber: Eine Lösung für alle Schulen gibt es nicht. Dafür ist die Lage an den Schulen zu unterschiedlich. Und jedes Szenario hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt Grundschulen auf dem Land mit kleinen Klassen und großen Räumen, und es gibt Grundschulen in den Städten mit großen Klassen in kleinen Räumen, die sich mitunter nicht mal ordentlich lüften lassen. Es gibt Schulen, die wollen unbedingt ins Wechselmodell, und andere, denen fehlen dafür und die gleichzeitige Notbetreuung die Beschäftigten. Logisch ist vieles in der Bildungspolitik zurzeit nicht mehr nachvollziehbar.

Was denn zum Beispiel?

Dass Gaststätten und Theater schließen müssen, aber an den Schulen alles so weitergehen soll wie immer.

Was schlagen Sie vor?

Man müsste eine maximale Anzahl von Schülern pro Quadratmeter festlegen, so wie in Geschäften, da geht das doch auch.

Kopfschmerz, Schwindel, Konzentrationsprobleme: Masken für Schüler im Unterricht sieht die GEW-Vorsitzende Laura Pooth kritisch. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Was halten Sie von der Maskenpflicht im Unterricht?

Nicht viel, man sieht das ja jetzt schon an den älteren Schülern, die stundenlang Maske tragen müssen. Die klagen über Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsprobleme. Und für Grundschüler eine Maskenpflicht? Das ist pädagogisch äußerst schwierig Die lernen doch Rechnen, Schreiben und Lesen, da ist die Mimik elementar. Schulen sind doch ein Ort der Begegnung. Und viele Kinder wissen auch gar nicht, wie man eine Maske richtig handhabt. Durchgefeuchtete Masken müssen gewechselt werden. Wie viele Masken sollen Eltern ihren Kindern denn pro Schultag mitgeben? Vier? Wie kann da der Gesundheitsschutz für alle umgesetzt werden? Überhaupt...

Ja?

Ich finde, in der ganzen Debatte um Unterrichtsmodelle, Maskenpflicht und Virenschutz kommen die Kinder viel zu kurz. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen verlorenen Corona-Jahrgang produzieren.

„Auch Bildung braucht ein Milliardenpaket“

Was meinen Sie damit?

Wer fragt die Kinder, wie es ihnen geht? Wer sieht ihre seelischen Nöte? Wer weiß, was es mit einem Fünftklässler macht, der zu Hause allein ein Papier nicht eingescannt bekommt, und die Abgabefrist rückt immer näher? Was passiert mit Kindern, denen man vermittelt, dass ihr Atem eine Gefahr für die Großeltern ist? Viele Schulen versuchen mit Arbeiten und Tests den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler festzustellen. Aber der Leistungsdruck muss raus aus den Schulen. Es geht darum, dass wir alle heil durch diese Krise kommen, auch seelisch.

Wenn Kinder allein mit dem Homeschooling klarkommen müssen, kann das zu Problemen führen. Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Homeoffice und Homeschooling, kaum Sozialkontakte, wenig Freizeitangebote – das drückt ja schon den Erwachsenen aufs Gemüt.

Ich habe den Eindruck, wir werden alle ein bisschen wunderlich.

Zur Person Laura Pooth (42) ist seit 2017 Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Zuvor war sie sechs Jahre lang stellvertretende Vorsitzende. Pooth ist in Gifhorn aufgewachsen, hat Haupt- und Realschullehramt studiert, an einer Hauptschule unterrichtet und lebt heute mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn in Oldenburg. Die GEW hat in Niedersachsen rund 30.000 Mitglieder.

Sie haben monatelang massive Investitionen in Bildung gefordert. Jetzt hat das Land noch mal 45 Millionen Euro zusätzlich für Personal und Schutzmaßnahmen an Schulen zur Verfügung gestellt. Das Wirtschaftsministerium gibt 30 Millionen extra für die Schülerbeförderung. Sind Sie damit nun zufrieden?

Das ist ein erster richtiger Schritt, dem viele weitere folgen müssen. Hinzu kommt, dass die Umsetzung zu bürokratisch ist. Das Verfahren zur Einstellung der 450-Euro-Kräfte ist zu aufwendig, außerdem sind die Stellen befristet. Dabei haben wir doch schon pädagogische Mitarbeiter an den Schulen, aber die dürfen ihr Stundenkontingent nicht aufstocken.

GEW-Landesgeschäftsführer Rüdiger Heitefaut schaltet sich kurz in das Gespräch ein.

„Warum gibt man den Schulen das Geld nicht gleich direkt?“: GEW-Landesgeschäftsführer Rüdiger Heitefaut. Quelle: Katrin Kutter

Heitefaut: Das ist kein nachhaltiger Personalaufbau, das ist eine öffentlichkeitswirksame Einzelmaßnahme, die verpufft. Und bei der technischen Ausstattung ist es nicht besser: Wenn man weiß, dass es pro Schüler 20 Euro gibt, warum weist man das Geld dann nicht direkt den Schulen zu, anstatt ein umständliches Beschaffungswesen über die Kommunen einzurichten?

Pooth: Das geht schon seit Monaten so, die Kommunen verweisen ans Land, das an den Bund, aber Corona fragt nicht nach Zuständigkeiten. Wir haben Milliardenhilfen an die Wirtschaft gegeben, das war auch richtig, aber auch Bildung braucht auch ein Milliardenpaket. Schließlich sind die Schulen der Motor unserer Gesellschaft. Was passiert, wenn man nicht genug investiert, sieht man an der Schulabbrecherquote.

Inwiefern?

Die steigt wieder an. Im Jahr 2018, neuere Zahlen liegen nicht vor, hatten wir in Niedersachsen 5000 Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, das war eine Steigerung um 5,4 Prozent, während es im Bundesschnitt nur eine Steigerung von 1,7 Prozent gab. Ein Grund für den Zuwachs der Schulabbrecher liegt sicher am Lehrermangel.

Fordern seit Langem mehr Geld für Haupt-, Grund- und Realschullehrkräfte: Laura Pooth und Rüdiger Heitefaut von der GEW. Quelle: Katrin Kutter

Gerade an den Haupt-, Ober- und Realschulen bleiben viele ausgeschriebene Stellen unbesetzt.

Kein Wunder, wenn das Land sie auch immer noch nicht nach A13 bezahlt. Selbst Thüringen macht das jetzt, insgesamt die Hälfte der Bundesländer, nur Niedersachsen nicht. Da gibt es nur diesen 90-Euro-Zuschuss seit diesem Sommer. Viele der Jugendlichen ohne Abschluss landen in der Erwachsenenbildung und werden von Mitarbeitern unterrichtet, die wiederum prekär beschäftigt sind. Wenn sie krank sind, gibt es kein Geld, bezahlten Urlaub bekommen sie auch nicht. Und im Teil-Lockdown hatten sie überhaupt keine Einkünfte. Statt in Bildung zu investieren, spart der Staat daran, wo er kann, an den Schulen, in der Erwachsenenbildung, an den Hochschulen.

Sie haben zusammen mit anderen Bildungsverbänden einen Appell an den Wissenschaftsminister gerichtet, den Lehrstuhl für inklusive Schulentwicklung an der Uni Hannover nicht zu streichen.

Ja. So wird die Inklusion beschnitten, hintertrieben, das kann nicht der richtige Weg sein. Man spart nicht nur an den Stellen, sondern auch an der Lehre. Der Anteil befristeter Stellen bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern an den Hochschulen im Land lag 2000 bei 73 Prozent, 2018 waren es schon 82 Prozent. Das heißt, die Beschäftigten haben keine Perspektive, und die Lehre leidet.

Von Saskia Döhner