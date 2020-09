Braunschweig

Wie lange leben Frauen im Kreis Celle, wie lange Männer im Nachbarkreis Gifhorn? Wo ist die Kinderbetreuung besonders breit aufgestellt, wie teuer ist das Bauland in einer Gemeinde? Antworten auf solche Fragen gibt der Landatlas des Thünen-Instituts. Die Forscher in Braunschweig haben jetzt eine aktualisierte Version des erstmals 2016 veröffentlichten Kartenwerks ins Netz gestellt. „Alle Karten stehen für die interessierte Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung“, sagt Mitarbeiter Torsten Osigus. – nun unter www.landatlas.de – vollständig auch zum Herunterladen.

„ Niedersachsen ist Deutschland im Kleinen“

Der Volkswirt und seine Kollegen haben bundesweit besonders die ländliche Entwicklung im Auge. An Niedersachsen fällt Osigus immer wieder auf, wie vielfältig die Regionen hier sind. Von völlig abgelegen bis großstädtisch, von arm bis reich seien alle Lebensumstände dabei: „Wenn man sich Niedersachsen anschaut, ist das Deutschland im Kleinen.“ Phänomene wie etwa die Region Vechta, die sehr ländlich und gleichzeitig sozio-ökonomisch gut aufgestellt sei, gebe es sonst allenfalls noch in Bayern. Das Kartenwerk könne auch dazu dienen, dass Kommunalpolitiker vergleichbarer Regionen Kontakt aufnehmen, um gemeinsam ähnliche Probleme zu lösen.

„Wir wollen zum Denken anregen“: Landatlas-Mitarbeiter Torsten Osigus. Quelle: Thünen-Institut

Interessierten kann der Landatlas helfen, sich etwa bei der Suche nach einem neuen Wohnort einen Überblick zu verschaffen. Wie ist es beispielsweise um die durchschnittlichen Löhne bestellt? Ist hier oder dort mit einer höheren Miete zu rechnen? Antworten hat das Thünen-Institut nicht nur auf Kreis-, sondern auch auf Gemeindeebene ermittelt. Zu manchen Themen wie der Bevölkerungsentwicklung kann neuerdings auch die Entwicklung über etliche Jahre abgefragt werden. Dass viele Daten nicht auf dem neuesten Stand sind, weil beispielsweise noch Zensusergebnisse abgewartet werden, hält Osigus für kein Problem. „Faktoren wie die Ländlichkeit sind recht zeitstabil“, meint der Ökonom. So gerate man auch nicht in Gefahr, kurzfristige Ausschläge überzubewerten.

Mobilität auch mit dem Rad

Eine sehr ländliche Gegend definiert das Forschungsinstitut in etwa so: Die Landschaft ist dünn besiedelt und von Wald, Wiesen oder Ackerflächen geprägt, besonders viele Menschen wohnen dort in Ein- und Zweifamilienhäuser; große Zentren sind weit entfernt und schlecht zu erreichen. In Niedersachsen gilt das ausgeprägt etwa für das Wendland. „Mobilität ist in ländlichen Räumen ein wichtiger Aspekt“, erläutert Osigus. So nimmt das Thema Erreichbarkeit in der neuen Landatlas-Version eine deutlich größere Rolle ein als bisher.

Neu im aktuellen Landatlas: Wegstrecken per Rad. Quelle: Thünen-Institut

Wie lange dauert die Fahrt zum Hausarzt, zum Internisten, zum Krankenhaus mit Maximalversorgung? Das wollten Kommunalpolitiker vom Thünen-Institut wissen, deshalb gibt es differenzierte Antworten. Auch zwischen Wegstrecken zum Supermarkt und zum Discounter wird nun unterschieden. „Neu aufgenommen haben wir die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad“, berichtet der Forscher. Wie lange dauert es mit dem Rad zum Hausarzt, und – im Alltag wohl wichtiger – wie lange zur nächsten Grundschule? Im nächsten Jahr komme zusätzlich der öffentliche Nahverkehr an die Reihe.

Thünen-Institut: Wissenschaftliche Grundlagen für die Politik Das Thünen-Institut mit Hauptsitz in Braunschweig ist ein Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei und gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Das nach dem Ökonomen und Agrarwissenschaftler Johann Heinrich von Thünen benannte Institut erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen als Entscheidungshilfe für die Politik der Bundesregierung. Es ist aber auch Ansprechpartner für Länder, Kommunen und Bürger. Die im Landatlas abgebildeten Daten sollen nicht zuletzt dazu dienen, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen – laut Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) „eine Daueraufgabe, die vor allem die Demokratie und den Zusammenhalt" stärke. Sie betont, dass insbesondere die ländlichen Regionen nicht den Anschluss verlieren dürften: „Wir müssen dort Leben hinbringen, wo es schwindet." Es gehe um den Ausbau einer flächendeckenden Infrastruktur, und zwar nach Bedarf. Beispiele seien die Gesundheitsversorgung, der Wohnungsbau, die Mobilität und schnelles Internet.

Daten zur Breitbandversorgung

Im Landatlas ist eine Vielzahl von Daten aufgearbeitet worden, und zwar so kleinräumig wie möglich, um detaillierte Perspektiven auf das Leben und Arbeiten in ländlichen Räumen zu bieten. Gründe für die regionalen Unterschiede werden im Einzelnen nicht genannt. „Dafür sind die Aspekte häufig zu vielschichtig“, sagt Osigus. „Wir wollen zum Denken und Nachfragen anregen.“ So lässt sich beim Blick auf die Zu- und Abwanderungen im Laufe der Jahre darauf schließen, dass Großstädte und ihr Umland grundsätzlich weiter zu den Gewinnern zählen, und dass eine Universitätsstadt wie Göttingen besonders attraktiv ist. „Aber auch die Flüchtlingskrise von 2015 spielt eine Rolle“, ergänzt der Wissenschaftler. Aufschlussreich sind die Karten allemal – und interessant schon deshalb, weil sie das eigene Lebensumfeld in größere Zusammenhänge einordnen.

Den dörflichen Wandel hat das Thünen-Instiut auch in Elliehausen (Kreis Göttingen) untersucht. Quelle: Thünen-Institut

Erstmals ist auch die Versorgung mit Breitband und dem Mobilfunkstandard LTE in dem Atlas vertreten. Osigus hält es für wichtig, die Anbindung nicht bezogen auf die Haushalte, sondern in der Fläche zu betrachten – anders als im Deutschlandatlas der Bundesregierung. „Wenn Sie telefonieren wollen, sind Sie oft unterwegs“, sagt der Volkswirt. „Da spielt der Haushaltsanschluss keine Rolle.“ Schlecht bestellt ist es demnach in dieser Hinsicht im Landkreis Holzminden. Aber auch Celle und Hameln-Pyrmont, obwohl Nachbarkreise der gut versorgten Region Hannover, sind vom optimalen Mobilfunk noch weit entfernt.

