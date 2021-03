Laut Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne können sich die Schülerinnen und Schüler auf andauernden Wechselunterricht nach den Osterferien einstellen. In einem Brief lobte er die Schülerinnen und Schüler für ihre Disziplin. Im Kampf gegen Corona-Neuinfektionen regt Tonne wöchentliche Tests an.