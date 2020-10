Hannover

Abstand halten und die Hygiene beachten in jeder Lebenslage – das gebietet die neue, 21 Seiten starke niedersächsische Corona-Verordnung, die am kommenden Freitag, 9. Oktober, in Kraft treten und bis zum 15. November gelten soll. Der Entwurf für die Verordnung, der derzeit noch in der Beratung ist, liegt der HAZ vor. Er dekliniert das Abstandsgebot in alle Lebensbereiche – bis hin zu detaillierten Bestimmungen für die Prostitution. Ein Überblick über die Eckpunkte.

Clubs und Discotheken: „Clubs, Discotheken und ähnliche Einrichtungen“ bleiben auch mit der neuen Verordnung geschlossen, heißt es in dem Entwurf. Ursprünglich hatte die Landesregierung geplant, Discotheken und Clubs die Wiedereröffnung unter bestimmten Auflagen zu erlauben; dies ist vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen wieder verschoben.

Kinos und Theater: Kinos, Theater und Kulturstätten können geöffnet bleiben, allerdings nur unter klaren Hygiene- und Abstandsvorschriften. So sollen Veranstaltungen mit sitzendem Publikum bis zu einer Größe von 500 Personen möglich sein, wenn die Besucher einen Meter Abstand halten und „Interaktion und Kommunikation untereinander vermeiden" sowie eine „Klimaanlage mit Frischluftzufuhr" eingeschaltet ist.

Kinos, Theater und Kulturstätten können geöffnet bleiben, allerdings nur unter klaren Hygiene- und Abstandsvorschriften. So sollen Veranstaltungen mit sitzendem Publikum bis zu einer Größe von 500 Personen möglich sein, wenn die Besucher einen Meter Abstand halten und „Interaktion und Kommunikation untereinander vermeiden“ sowie eine „Klimaanlage mit Frischluftzufuhr“ eingeschaltet ist. Sport: Sportveranstaltungen mit mehr als 500 Personen bedürfen einer Zulassung, nicht mehr als 20 Prozent der Zuschauerplätze dürften belegt werden, heißt es in der Verordnung. Alkohol dürfe dabei weder angeboten noch konsumiert werden.

Familienfeiern zu Hause: Private Zusammenkünfte in „geschlossenen Räumen", also in Privathäusern oder Wohnungen, sind künftig nur bis zu einer Größe von 25 Personen erlaubt. Im Freien sollen laut Verordnung 50 Personen zugelassen sein – „in Gärten oder Höfen", heißt es in dem Verordnungstext. Nicht unwahrscheinlich, dass es hier noch Veränderungen gibt, denn der Koalitionspartner der SPD in der Landesregierung , die CDU , hat hier schon Einschränkungen angemahnt. So hält CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer es für nicht gut, wenn draußen und drinnen verschiedene Regeln für private Zusammenkünfte gelten. Er hält eine Vereinheitlichung für ratsamer. In jedem Fall sollen dem bisherigen Entwurf zufolge die Obergrenzen für Feiern im Freien sinken, wenn die Infektionszahlen steigen – und zwar auf 25 Personen, wenn die Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung 35 Fälle je 100.000 binnen einer Woche aufweist. Nur noch zehn Personen sollen erlaubt sein, wenn dieser sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 50 Fälle pro 100.000 Einwohner hochschnellt.

Feiern in Restaurants: An „öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten“ und in „gastronomischen Betrieben“ sollen jeweils 100 Personen zulässig sein – vorausgesetzt, auch hier werden die Abstands- und Hygiene-Bedingungen eingehalten. Auch für diesen Bereich hat die Landesregierung eine Abstufung für den Fall steigender Infektionszahlen eingebaut. So halbiert sich die Höchstzahl bei einem Inzidenzwert von 35 Fällen je 100.000 Einwohner auf 50 Personen und sinkt nochmals auf 25 Personen bei einem Inzidenzwert von 50 Corona-Fällen je 100.000 Einwohner.

Prostitution: Nur unter Hinterlassung der Kontaktdaten und nach telefonischer oder elektronischer Anmeldung ist die „Nutzung einer Prostitutionsstelle oder eines Prostitutionsfahrzeuges“ erlaubt, heißt es in dem Entwurf für die Verordnung. Und beim Kontakt müssten die Kunden eine „Mund-Nasen-Bedeckung“ tragen. Ursprünglich hatte die Landesregierung die Prostitution in sogenannten Lovemobilen oder anderen Orten ganz verboten, ist aber durch Gerichtsurteile verpflichtet worden, dieses Verbot wieder aufzuheben.

Sonstiges: Zur neuen Corona-Verordnung zählen weiterhin Besuchsverbote in Altenheimen beim Auftreten von Corona-Fällen in der jeweiligen Einrichtung. Bei Ein- und Rückreisenden aus Risikogebieten ist eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Zur „Absonderung" habe man sich „auf direktem Weg in die eigene Wohnung" zu begeben, heißt es.

Von Michael B. Berger