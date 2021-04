Niedersachsen will im Juni allen Einwohnern über 16 Jahre ein Impf-Angebot machen

Hannover

In Deutschland wächst die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage langsam normalisieren könnte. Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Montag mehren sich die Rufe nach einem schnellen Ende der Priorisierung und nach mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Auch Niedersachsen will möglichst bald allen Bürgern über 16 Jahre ein Impfangebot machen können.

Mehr Normalität ab Juni?

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hält eine Ende der Priorisierung spätestens im Juni für möglich. „Wir befinden uns heute nach wie vor in der Situation, dass wir noch zu wenig Impfstoff haben, um schon allen Niedersächsinnen und Niedersachsen eine Impfung anbieten zu können“, sagte Behrens der HAZ. „Wenn die Impfstoffe in den nächsten Wochen wie vom Bund angekündigt in deutlich größeren Mengen kommen, sieht die Situation Ende Mai oder Anfang Juni hoffentlich schon anders aus.“

Der Leiter des Landes-Krisenstabs, Staatssekretär Heiger Scholz, erklärte im Gesundheitsausschuss des Landtags, Niedersachsen erwarte im Mai und Juni die Lieferung von rund 2,1 Millionen Impfdosen, etwa 50 Prozent mehr als bisher. Er vermute deshalb, dass die Impfprioriät Ende Mai aufgehoben werden könne. „Wir öffnen jetzt die Anmeldemöglichkeit für Lehrer aus der Priorität 3, um das Bildungswesen zu stabilisieren“, sagte Scholz. In ähnlicher Weise gelte das auch für Feuerwehrleute, die nun geimpft werden könnten.

Toepffer: Priorisierung für Astrazeneca aufheben

„Die Priorisierung ist faktisch schon ein ganzes Stück weiter aufgehoben“, sagte der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, mit Blick auf diese Entwicklungen. Zudem könnten Impfberechtigte die neue Online-Terminbörse in Niedersachsen nutzen, auch wenn sie bislang noch nicht auf den Wartelisten stünden. „Ich finde das ehrlicherweise auch gut.“ Er hielte es auch für richtig, wenn die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca wie in anderen Bundesländern komplett aufgehoben würde. Das lehnt Ministerin Behrens bisher ab. Toepffer sprach sich zudem dafür aus, dass Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen sollen. Er habe doch nichts davon, wenn andere Menschen nicht in den Urlaub fahren könnten, nur weil er noch nicht geimpft sei.

Die Grünen im Landtag forderten die Landesregierung auf, mehr Klarheit bei den Impfplänen zu schaffen. „Wir brauchen Klarheit, wer was geimpft bekommt und wir brauchen Klarheit, ob die Priorisierung aufrechterhalten wird und wie lange noch“, erklärte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Sonst steige am Ende niemand mehr durch.

Neue Regeln für Geimpfte?

Politiker wie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderten eine komplette Freigabe der Impfreihenfolge im Mai, um die Impfkamapagne zu beschleunigen. Für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und für Genesene soll es nach Auffassung der Bundesregierung gewisse Ausnahmen von den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geben. Bund und Länder wollen beim Impfgipfel über eine entsprechende Beschlussvorlage beraten.

Nur wenige Verstöße gegen Ausgangssperre

Unterdessen verlief die neue neue nächtliche Ausgangssperre in den betroffenen Städten und Gemeinden bisher weitestgehend ruhig. In Hannover protestierten am Sonnabend rund 100 Menschen gegen die Ausgangsbeschränkungen. Die Polizei war hier am Wochenende verstärkt im Einsatz, um die Anordnung zu kontrollieren – die Menschen hielten sich laut Polizeiangaben vom Sonntag größtenteils daran.

Lesen Sie auch: Ruhiger Start der Ausgangssperre und nur ein lauter Protestzug

In der Nacht zu Sonntag stellten die Beamten in Hannover insgesamt rund 20 Verstöße fest. Das neue Bundesgesetz zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen sieht nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr vor, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. In der Region Hannover betrug der Wert am Sonntag nach RKI-Angaben 125,1.

Von Marco Seng