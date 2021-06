Hannover

Niedersachsen will voraussichtlich ab Anfang August eine große angelegte Werbekampagne für Corona-Impfungen starten. Das kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover an. Der Auftrag sei bereits vergeben, und erste Vorschläge lägen auf dem Tisch. „Die Kampagne läuft an, wenn wir genug Impfstoff haben“, sagte Pörksen.

Soziale Brennpunkte im Visier

Die Landesregierung rechnet damit, dass die Zahl der Impfwilligen bald nachlassen wird. Die Kampagne solle dabei helfen, mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen. In manchen Bevölkerungsgruppen müsse dafür geworben werden, erklärte Pörksen. Als Beispiel nannte sie soziale Brennpunkte.

Agentur aus Hannover

Die Kampagne soll nach HAZ-Informationen rund drei Millionen Euro kosten und von zwei Agenturen ausgearbeitet werden, darunter die Agentur „Kochstraße“ aus Hannover. Über den genauen Beginn hat die Landesregierung noch nicht entschieden. Pörksen begründete das auch mit den unklaren Impfstoff-Liefermengen im Juli. Akzeptanz gebe es erst, wenn das Land jedem Impfwilligen ein Angebot machen könne.

