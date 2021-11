Corona - Mehr Impfteams, Impfsprechstunden in Praxen: So will Niedersachsen die vierte Welle brechen

Niedersachsen will die Impfangebote ausweiten, um die Impfquote und die Zahl der Booster-Impfungen zu steigern. Besonders stark von der aktuellen Corona-Infektionswelle sind die Jüngeren betroffen.