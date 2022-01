Niedersachsen plant doch keine 2G-Regelung für Jugendliche

Hannover

Entgegen der bisherigen Ankündigungen der Landesregierung soll es in Niedersachsen vorerst doch keine 2G-Regelung für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren geben. In der neuen Corona-Verordnung werde 2G für Jugendliche „nicht angefasst“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Heiger Scholz, am Dienstag. Die neue Verordnung wird voraussichtlich Anfang Februar in Kraft treten.

Regierungssprecherin Kathrin Riggert sagte, die Lage sei aktuell so, dass keine Verschärfungen in diesem Punkt nötig seien. Man sehe eine steigende Impfquote bei den Jugendlichen. Laut Scholz sind inzwischen 63,2 Prozent der 12- bis 17-Jährigen bereits zweimal geimpft.

Keine Einigung in Koalition

Riggert betonte, dass die Landesregierung allerdings auch nicht ausschließen könne, dass 2G für Jugendliche doch noch kommt, wenn sich etwa die Lage in den Krankenhäusern „extrem verschlechtern“ sollte. Grundsätzlich gelte der Appell auch an die Jugendlichen, möglichst eine Corona-Impfung in Anspruch zu nehmen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte im Dezember angekündigt, die Corona-Zutrittsbeschränkungen sollten von Januar an schon ab zwölf Jahren gelten. Die Regierungsparteien SPD und CDU fanden bisher aber noch keinen Kompromiss. Auch eine zwischenzeitlich diskutierte Verschärfung mit der neuen Verordnung im Februar ist jetzt offenbar vom Tisch.

Kritik an 2G für Jugendliche

Die Grünen und der Landesschülerrat warnen davor, die bisher geltende Ausnahme für Minderjährige aufzuheben und sie durch 2G vom sozialen und kulturellen Leben auszuschließen. Die FDP zeigte sich dagegen offen dafür, den Status als Geimpfter oder Genesener bereits ab 16 Jahren zu verlangen.

Unklar ist nach wie vor, ob in der neuen Verordnung wie geplant eine Testpflicht in Kitas festgeschrieben wird. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte verpflichtende Corona-Testungen in den Kitas für Mitte Februar angekündigt. Sie könne dazu noch nichts sagen, es liege noch kein Verordnungsentwurf vor, sagte Riggert.

Von Marco Seng