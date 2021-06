Niedersachsen lockert Kontaktbeschränkungen und weitere Corona-Regeln

Hannover

Das Land Niedersachsen lockert angesichts der entspannteren Infektionslage jetzt weitere Corona-Beschränkungen. Vom (heutigen) Samstag an sind in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz fünf Werktage lang unter 35 lag, wieder Treffen von bis zu zehn Personen „aus beliebig vielen Haushalten erlaubt“, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Dazu kommen können noch vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren. Zuletzt hatte eine Begrenzung auf maximal drei Haushalte gegolten.

Eine Reihe zusätzlicher Erleichterungen gibt es ab Montag (21. Juni) - auch hier vor allem bei den Kontaktregeln. Grundsätzlich wären damit Geburtstags-, Hochzeits-, Grill- oder Einschulungsfeiern möglich. So dürfen sich bei einer Inzidenz der Neuansteckungen unter 10 in Innenräumen bis zu 25 Personen und draußen bis zu 50 Personen versammeln. In diesen Gruppengrößen müssen in der Regel keine Masken mehr getragen werden. Haben alle Erwachsenen zudem einen negativen Testnachweis, können sich noch mehr Menschen treffen - außer im Sitzen greift hier vorsichtshalber die Masken- und Abstandspflicht, und der Veranstalter muss weiter eine Teilnehmerliste führen.

Stufe Null im Lockerungsplan

Von der neuen Woche an wechselt Niedersachsen in die Stufe null seines Lockerungsplans. Dies beinhaltet, dass bei einer stabilen Inzidenz von weniger als 10 auch in Restaurants, Lokalen und Cafés die Begrenzungen entfallen - ab 25 Personen drinnen und 50 draußen müssen aber alle nicht vollständig Geimpften oder Genesenen ebenfalls ein Negativ-Testergebnis vorweisen können. Ähnliches gilt für Besucher von Clubs und Diskotheken: Sie brauchen beim Tanzen keine Maske mehr, sollen aber einen negativen Test oder Nachweis über die vollständige Impfung oder Genesung vorlegen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auch auf Wochenmärkten nicht mehr nötig.

Test bei Anreise

In Hotels oder Pensionen reicht es für die Gäste künftig aus, einen Negativtest nur noch ein Mal bei der Anreise vorzuzeigen. Und das „Übernachten zu touristischen Zwecken“ in Wohnmobilen oder Autos ist ab der neuen Woche auch wieder auf öffentlichen Flächen erlaubt - hier soll die konkrete örtliche Inzidenz keine Rolle mehr spielen. Führungen durch Städte oder die Natur sind möglich, für Bus- oder Schiffsfahrten wurden weitere Regeln angepasst.

Auch in den Schulen gibt es Lockerungen, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) schon am Freitag erklärt hatte. Schülerinnen und Schüler müssen in Außenbereichen wie dem Pausenhof keine Masken mehr tragen - anders als auf Fluren, in Treppenhäusern oder auf Toiletten.

Änderungen gelten bis Mitte Juli

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete die aktuelle Corona-Entwicklung im Land als ermutigend: „Die Infektionszahlen in Niedersachsen befinden sich in einem deutlichen Abwärtstrend.“ Er mahnte gleichzeitig: „Bei aller Freude müssen wir vorsichtig bleiben – die Pandemie ist leider längst nicht vorbei. Die Delta-Variante breitet sich in Europa aus und wird auch an uns nicht vorbeigehen.“ Die Änderungen der Corona-Regeln gelten zunächst bis zum 16. Juli.

Von NP/dpa