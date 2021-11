Niedersachsen als CO2​-Speicher? Darum wollen Politiker die Moore retten

Hannover

Angesichts des voranschreitenden Klimawandels will der niedersächsische Landtag den Moorschutz vorantreiben. Da sich die Flächen größtenteils in Privatbesitz befinden, gestaltet sich die Renaturierung jedoch schwierig. Daher diskutiert die Grünen-Fraktion sogar Enteignungen. Diesen Vorschlag lehnt Umweltminister Olaf Lies (SPD) allerdings ab. Stattdessen müsse man gemeinsam mit den Beteiligten Wege finden, die für sie profitabel sind.

Einen Vorschlag von Lies kann jeder und jede ganz ohne politische Beschlüsse gleich zu Hause umsetzen: Er fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, umgehend auf Torf zu verzichten. Wer etwa bei der Gartenarbeit weiterhin Torf nutzt, brauche auch nicht mit dem Fahrrad zu fahren oder auf ein E-Auto umzusteigen.

Niedersachsen ist ein Moorland

Seit Anfang November koordiniert eine eigens eingerichtete Stelle in der Landwirtschaftskammer (LWK) den Schutz der insgesamt 4145 Quadratmeter umfassenden Moorflächen in Niedersachsen – das entspricht etwa 9 Prozent der Gesamtfläche des zweitgrößten deutschen Bundeslandes.

Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neu gegründeten Koordinationsstelle wird sein, die Klimaschutzinteressen mit denen der Landeigentümer abzustimmen. Dazu sollen sie die unterschiedlichen Moorregionen untersuchen – in Niedersachsen gibt es sowohl Hochmoore als auch Niedermoore – und sich in die Diskussion auf Landesebene einbringen. „Die Umwandlung der Moorflächen ist eine Generationenaufgabe, die gesellschaftlich und politisch gewünscht ist. Deshalb gilt es, neben der Landwirtschaft auch die betroffenen Bürger in die Entwicklungsprozesse einzubeziehen“, betonte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Dabei setzt die Ministerin auf finanzielle Unterstützung des Bundes, etwa um mehr Personal einstellen zu können. „Nur mit einer verbindlichen, langfristigen Mittelbereitstellung durch den Bund kann Klimaschutz durch Moorbodenschutz in Niedersachsen auch weiterentwickelt und umgesetzt werden“, erklärt Otte-Kinast.

Geld aus Berlin reicht nicht

Bisher stellt die Bundesregierung bis 2025 rund 330 Millionen Euro für die Wiedervernässung von Mooren bereit. Das reiche jedoch nicht aus, sagt Lies. „Allein für Niedersachsen müssten es 250 Millionen Euro sein“, sagt der Minister.

Ziel des „Moormanagements“ der Landesregierung ist es, das bundesweite Ziel der bisherigen Bundesregierung zu erreichen, bis 2045 Klimaneutralität zu schaffen. Die Grünen fordern daher im Landesklimagesetz klare, ambitionierte Ziele – und auch organisatorische Veränderungen, etwa die Gründung einer Landesgesellschaft, die EU-Geld und Bundesmittel nutze, um Moore wieder anzulegen.

Auch sollte es einen Genehmigungsstopp für alle geplanten Torfabbauprojekte geben – nicht nur Lies’ individuellen Appell, auf solche Produkte zu verzichten. Die Grünen erklärten, dass aktuell zwölf neue Anträge für Moorabbauflächen vorlägen. „In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr sieben Millionen Tonnen abgetorft worden, das ist extrem klimaschädlich“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer. Anstatt Torf im Gartenbau zu verwenden, sollte auf Torfersatzprodukte zurückgegriffen werden.

Was sich die Politik vom Moorschutz verspricht

Moore binden in ihrem natürlichen Zustand das Treibhausgas CO2, das in der Atmosphäre zur Erderwärmung beiträgt. Die Grünen kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass sich die niedersächsischen Moore in einem schlechten Zustand befinden. Die kontinuierliche Entwässerung und Bewirtschaftung der Moore habe dazu geführt, dass sich viele Torfkörper zersetzt hätten; statt CO2 zu speichern, setzten sie das umweltschädliche Klimagas frei. So betrage der CO2-Ausstoß aus Mooren derzeit 11 Prozent, rechnet die Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg vor, während auf den Straßenverkehr 17 und auf die Landwirtschaft 28 Prozent entfielen. „So treiben die Moore die Klimakrise massiv voran, weil 80 Prozent zerstört sind, obwohl sie unter Naturschutz stehen.“

„Moore sind Klimaschützer und Wasserspeicher“, erläuterte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer – allerdings gilt das nur, wenn sie nass und nicht trockengelegt sind. Nur in ihrem ursprünglichen Zustand binden Torfkörper große Mengen CO2 und wirken so als natürlicher Kohlenstoffspeicher. In 30 Zentimeter Torf sei auf gleicher Fläche mehr CO2 gebunden als in einem hundertjährigen Wald. Als Wasserspeicher füllen Moore Grundwasserreserven auf und schützen vor Überflutungen. Zudem sind Moore Hotspots der Artenvielfalt und wirkten als natürliche Klimapuffer, so Hamburg. Deshalb dürfe man sie nicht trockenlegen und abtorfen.

Im September 2021 hat Niedersachsen die Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz unterzeichnet. Bis 2030 will Deutschland die jährlichen Treibhausgasemissionen aus Moorböden um fünf Millionen Kohlendioxid-Äquivalente senken. Derzeit entweichen den hiesigen Moorböden rund elf Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr.

Von Michael B. Berger und Katharina Franz