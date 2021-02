Hannover

Von Sonnabend an haben Familien mit kleinen Kindern wieder etwas mehr Spielraum bei privaten Treffen. Die Kontaktregel in der niedersächsischen Corona-Verordnung, nach der sich ein Haushalt mit nur einer weiteren Person treffen darf, gilt grundsätzlich weiter. Allerdings wird die Altersgrenze bei der Ausnahme für Kinder angehoben. Bisher werden nur Kleinkinder bis drei Jahre nicht mitgezählt, künftig gilt das für zum Haushalt gehörende Kinder bis sechs Jahre. Das gab die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Freitag bekannt.

Grüne fordern Ausnahmeregel für Kinder bis 14 Jahre

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte dem Radiosender ffn bereits am Donnerstag gesagt, die Lockerung für Kinder sei ihm „wirklich wichtig“ gewesen. „Denn das war eine sehr strenge Regel und wir können jetzt mehr möglich machen“. Den Grünen geht das noch nicht weit genug – sie forderten eine Ausnahmeregelung bis 14 Jahre.

Von Marco Seng