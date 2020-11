Angesichts stetig hoher Corona-Infektionszahlen ruft der Städte- und Gemeindebund Niedersachsen die Bürger auf, an den Dezember-Feiertagen dieses Jahr kürzer zu treten. Dabei geht neben Einschränkungen an Weihnachten es auch um einen Verzicht auf Böller und Raketen an Silvester.