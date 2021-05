Helmstedt

Ein 75 Jahre alter Pilot hat mit seinem Segelflieger in einem Kleingartenverein in Helmstedt eine unsanfte Notlandung gemacht - niemand wurde dabei verletzt. Der Mann hatte beim Anflug auf einen Segelflugplatz festgestellt, dass seine Flughöhe zu gering war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In seiner Not landete der 75-Jährige seinen Flieger am Pfingstmontag auf dem in der Nähe liegenden Gelände des Kleingartenvereins.

Dabei streifte er in einer ersten Parzelle einen Baum, stieß gegen zwei Zäune einer zweiten Parzelle und kam schließlich in dem Komposthaufen einer dritten Parzelle zum Stehen.

Von RND/lni