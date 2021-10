Hannover

Er hat es noch einmal gemacht: Günter Voß ist wieder eingestiegen und per Bahn quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist. Der langjährige freiwillige Zugtester aus Seesen im Harz ist einer der Hauptprotagonisten einer 3Sat-Fernsehreportage zum Stand der Deutschen Bahn. Ausgestrahlt wird die Sendung am 17. November.

Die 2020er-Jahre sollen zum großen Jahrzehnt der Bahn werden, bis 2030 will das Unternehmen seine Kapazitäten verdoppeln. Die TV-Reportage will beleuchten, wie gut die Deutsche Bahn für diese ehrgeizigen Ziele aufgestellt ist.

Bahntester in eigener Sache seit 40 Jahren

Und wer könnte für diesen Test besser geeignet sein als Voß? Seit fast 40 Jahren ist der pensionierte Polizist als selbst ernannter und unbezahlter Bahntester auf der Schiene unterwegs. Ein Jahr lang war er es sogar im Auftrag der Bahn. Er prüft in eigener Anschauung Durchsagen und Streckenführungen, notiert penibel alle Verspätungen, Halts auf offener Strecke und verpasste Anschlusszüge, guckt, wie gut Passagiere vom Zugpersonal informiert werden, ob Züge überfüllt sind und Klimaanlagen funktionieren.

In der Corona-Zeit ist er zu Hause geblieben, jetzt ist er wieder aktiv. „Ich habe gerade die dritte Impfung bekommen“, erzählt er beim Gespräch in einem Café am Hauptbahnhof in Hannover.

Ist Deutschland reif für einen Taktfahrplan?

Drei Wochen lang hat der 82-Jährige mit einem Schweizer Fernsehteam gedreht. Mit Vertretern von Bürgerinitiativen, Politikern wie Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, oder dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) diskutiert, den Bahnsprecher Achim Stauß und Kay Scheller, den Präsidenten des Bundesrechnungshofs, interviewt.

Der langjährige Bahntester Günter Voß war auch in den Schweizer Bergen für die Fernsehreportage unterwegs. Quelle: privat

Voß ist mit Nachtzügen gereist, hat die Baustelle zum Brennerbasistunnel besucht, der eine Verlagerung des Güterverkehrs am Brenner von der Straße auf die Schiene ermöglichen soll. Er hat Hamburg-Altona, den Bahnhof mit den deutschlandweit meisten verspäteten Abfahrten, besichtigt und sich erklären lassen, wie die Schweiz ihren integralen Taktfahrplan organisiert, der auch Vorbild für Deutschland ist.

Bei einem Taktfahrplan fahren alle Züge in einem bestimmten Takt, also im Halbstunden- oder Stundentakt. Dies erhöht die Zugdichte. Die Reisezeit wird kürzer.

„Bahn hat zu wenig in ihre Infrastruktur investiert“

Voß hat das Schweizer System überzeugt. Er sagt aber auch, dass in einem großen Flächenland wie Deutschland dies erheblich komplizierter sei. Ohne ein gut ausgebautes Netz, auf dem die Züge in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit, etwa 200 Stundenkilometer, fahren könnten, funktioniere ein Taktfahrplan nicht, meint er. In Deutschland gebe es moderne Hochgeschwindigkeitsstrecken, auf denen ein ICE bis zu 300 Stundenkilometer fahren könnte, dann aber auch immer wieder Abschnitte im schlechten Zustand, auf denen man viel langsamer fahren müsse. Die Bahn habe seit der Wende viel zu wenig in ihre Infrastruktur investiert, sagt Voß. Das räche sich jetzt,

Die Dreharbeiten mit dem Schweizer Team haben Voß so viel Spaß gemacht, dass er im nächsten Jahr noch einmal zu einem eigenen großen Bahntest aufbrechen will. Und irgendwann, sagt er, müsse dann auch mal Schluss sein.

Von Saskia Döhner