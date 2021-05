Hannover

Wer es denn gewesen ist damals, vor 45 Jahren, ist immer noch ungeklärt. Eine Reihe von Spekulationen gibt es, mehr nicht. Das Wichtige an der Ministerpräsidentenwahl im Januar und Februar 1976 im niedersächsischen Landtag ist aber aus heutiger Sicht auch etwas anderes: dass CDU-Kandidat Ernst Albrecht nur mit der Hilfe von mindestens drei oder vier verdeckt operierenden „Verrätern“ aus den Reihen der politischen Gegner in sein Amt gewählt wurde, was seinerzeit einen riesigen politischen Skandal verursachte, hatte seine Folgewirkungen noch viele Jahre später – eigentlich bis heute. Es ist ein Mythos entstanden.

Mythos oder Trauma?

Man kann auch von einem „Trauma“ sprechen, einem schmerzlichen Ereignis, das auch heute noch schlimme Assoziationen wecken kann. Was war geschehen? Die SPD/FDP-Koalition wollte für Ministerpräsident Alfred Kubel (SPD), der in der Mitte der Wahlperiode zurückgetreten war, Finanzminister Helmut Kasimier zum Nachfolger wählen. Das misslang, der CDU-Gegenkandidat Albrecht erreichte im Landtag mehr Stimmen. Ein dritter Wahlgang wurde nötig, und die sozialliberale Koalition präsentierte den damaligen Bundesbauminister Karl Ravens als neuen Kandidaten. Wieder bekam Albrecht mehr Stimmen als der Bewerber der Koalition. Dabei hatte in den internen Probeabstimmungen bei der SPD- und der FDP-Fraktion die Mehrheit immer gehalten.

Ein Knall mit langem Nachhall

Wie prägend solche Skandale sein können, zeigte sich zuletzt im August 2017, mehr als 40 Jahre später. Als die niedersächsische CDU die damalige Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Twesten in ihre Reihen aufnahm und damit die rot-grüne Mehrheit im Landtag zum Platzen gebracht hatte, einigten sich Koalition und Opposition auf vorgezogene Neuwahlen. Im Wahlkampf nutzte SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil die Anspielung auf 1976 und zeigte sich als unschuldiges Opfer einer bösen Intrige. Weil unterstellte den Christdemokraten, sie hätten „die Mehrheit im Landtag anders regeln wollen als durch das Votum der Wähler“, dies sei wohl „Teil des christdemokratischen Erbguts in Niedersachsen“.

Was sollte das heißen? Dass die CDU Twesten „gekauft“ habe, mit materiellen Zuwendungen zum Fraktionsübertritt überzeugt habe? Weil sprach das nicht so offen aus, er brauchte es auch nicht, um die gewünschte Wirkung zu erzeugen. Die bloße Andeutung reichte schon, die SPD anzustacheln und die CDU ratlos, fast verzweifelt erscheinen zu lassen. Eine CDU, die mit Geld versucht, fehlende Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu verändern? Diese These blieb im Wahlkampf unwidersprochen im Raum stehen.

Fall ist bis heute nicht aufgeklärt

Das macht eben diesen Mythos aus: Schon mit vorsichtigen Hinweisen lassen sich erstaunliche Kräfte mobilisieren, ja sogar Wahlkämpfe bestreiten. Für Niedersachsens SPD markiert 1976 den absoluten Tiefpunkt in der Landesgeschichte, eine Schmach. Und die CDU weiß bis heute nicht, was damals wirklich passiert ist, ob nicht doch geheime Kräfte am Werk waren und mit verbotenen Mitteln agierten – vielleicht im Auftrag der Parteiführung, vielleicht mit deren Wissen, vielleicht von Dritten auf eigene Rechnung? Auf jeden Fall: Wenn es eine Aktion war, dann eine Geheimaktion.

Von den 155 Abgeordneten, die 1976 im Landtag an der Wahl des Ministerpräsidenten teilgenommen haben, waren heute noch 35 erreichbar, bereit und in der Lage, über die damaligen Ereignisse zu sprechen. Für zwei Dutzend weitere Parteifunktionäre gilt das ebenfalls. In den Protokollen und Vorlagen der Parteivorstände und Landtagsfraktionen finden sich etliche interessante Hinweise auf die Abläufe, auch in den Nachlässen etwa des CDU-Vorsitzenden Wilfried Hasselmann oder des SPD-Politikers Peter von Oertzen.

Kreisreform war nicht Auslöser des Koalitionsbruchs

Dabei gibt es einige überraschende neue Erkenntnisse: Die Kreisreform war demnach nicht der entscheidende Grund für die Wahlniederlage der SPD/FDP-Koalition. Immer wieder ist verbreitet worden – beispielsweise von Karl Ravens im August 2017 wenige Wochen vor seinem Tod – der Fehler der damaligen Regierung sei der ehrgeizige Plan einer Kreisreform gewesen, die vor Ort heftig umstritten war. Tatsächlich löste dieses Vorhaben, das vor allem von Innenminister Rötger Groß (FDP) vorangetrieben wurde, großen Ärger in den Landtagsfraktionen aus, vor allem in der SPD. Dort sahen viele ehrenamtliche Landräte, die nebenher noch Landtagsabgeordnete waren, ihre Position bedroht.

Aber vor der dritten Abstimmung am 6. Februar 1976 hatte die SPD-Spitze die Kreisreform ausdrücklich ausgesetzt. Damit hatten die internen Kritiker gesiegt, und es war klar, dass die Pläne vor der Landtagswahl 1978 unter SPD-Führung so nie durch den Landtag kommen würden. Es gab für die Reformgegner keinen Grund mehr, nicht Ravens zum neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Im Gegenteil: Sie mussten sogar befürchten, dass die von ihnen so stark bekämpfte Reform unter Albrecht mit Beteiligung der FDP sogar mehr Chancen bekommen würde.

Es gibt Hinweise auf den Kauf von Abgeordneten – aber keine Belege

Ernst Albrecht, der bei der Landtagswahl 1974 noch weitgehend unbekannt war, hat seinen Aufstieg an die Macht zielstrebig vorbereitet. Er hat sogar einzelne CDU-Abgeordnete gebremst, die Kontakte mit unzufriedenen Koalitionskollegen pflegten. Vor der Ministerpräsidentenwahl traf sich Albrecht auch mit Abgeordneten der FDP. Ob bei seiner Überzeugungsarbeit auch finanzielle oder Karrierezusagen für den Fall des Überlaufens eine Rolle spielten? Mehrere Hinweise liegen vor, Belege gibt es bis heute nicht.

Der damalige FDP-Abgeordnete Kurt Rehkopf hat gesagt, dass er 1975 Besuch von einem Architekten erhielt, der Verbindungen zu einem rechtskonservativen Kreis mit Anknüpfungen an die CDU unterhalten hatte. Dieser habe ihm ein Ministeramt für den Fall anbieten wollen, dass Rehkopf bei der Wahl des Ministerpräsidenten 1976 nicht für den SPD-Kandidaten stimme. Rehkopf hat nach eigenen Angaben empört abgelehnt und das Gespräch abgebrochen. Offenbar hatte dieser rechtskonservative Kreis 1975 und 1976 zu Albrecht direkt Kontakt gesucht. In einer internen Einschätzung der SPD hieß es Ende 1976 allerdings, die Akteure seien unseriös und nicht ernst zu nehmen.

Die SPD war viel stärker in Aufruhr als bisher bekannt

Die gängige Geschichtsschreibung berichtet, dass sich die SPD auf Kasimier verständigt habe, nachdem die beiden anderen vom Landesvorstand als potenzielle Kubel-Nachfolger Genannten (Sozialminister Helmut Greulich und Ravens) verzichtet hatten – Greulich aus gesundheitlichen Gründen, er hatte im Mai 1975 einen Herzinfarkt erlitten. Tatsächlich wurde im SPD-Landesausschuss am 7. Juni 1975 vom Vorsitzenden Peter von Oertzen zwar mitgeteilt, dass Greulich nicht im Januar 1976 als SPD-Ministerpräsidentenkandidat antreten wolle, er komme aber möglicherweise bei einem späteren Termin in Betracht. Kubel habe es daraufhin in der Sitzung vehement abgelehnt, den Zeitpunkt seines Rücktritts zu verschieben. In der SPD-Landtagsfraktion saß noch der frühere Innenminister Richard Lehners, der sich schon Jahre früher Hoffnungen auf einen Aufstieg zum Ministerpräsidenten gemacht hatte.

Um Lehners aber war in Hannovers SPD ein erbitterter Streit ausgebrochen, in geschickten Aktionen der Linken im Ortsverein Linden-Limmer wurde er 1970 als Landtagskandidat gestürzt, kehrte aber vier Jahre später ins Parlament zurück. Die Aktivitäten der Linken in der hannoverschen SPD hatten seinerzeit auch das Interesse des DDR-Staatssicherheitsdienstes geweckt. Dass Kubel mit seinem starren Festhalten am Rücktrittstermin im Januar 1976 alternative Personalplanungen in der SPD verhinderte und die Nominierung Kasimiers durchsetzte, hat das Verhältnis zwischen Kubel und Peter von Oertzen nachhaltig gestört. Aus internen Briefen geht hervor, dass von Oertzen Kubel dessen mangelnde Flexibilität noch über Jahrzehnte verübelte.

Die Landespolitik in Niedersachsen glich vor der Wahl 1976 einem brodelnden Vulkan, die Konflikte und Spannungen waren viel stärker als vermutet. Bis heute sind die Wunden nicht vernarbt.

