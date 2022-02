Hannover

Ob Schülerin oder Hotelier, Intensivpfleger oder Ladeninhaber: Es gibt kaum Menschen, deren Leben das Coronavirus in den vergangenen zwei Jahren nicht auf den Kopf gestellt hat. Neun Menschen aus Niedersachsen und Bremen erzählen.

Greta Harling (17), Schülerin:

„Ich habe es vermisst, mich im Unterricht zu langweilen oder meine Freunde in der Schule zu sehen. Der Alltag fehlte einfach“, sagt Greta Harling. Die 17-Jährige besucht die 11. Klasse des Schiller-Gymnasiums in Hannover. Vor allem die zweiten Schulschließungen Anfang 2021 beschreibt sie als schwere Zeit für sie und ihre Mitschüler. „Der erste Lockdown war noch ganz in Ordnung, beim zweiten Mal war dann die Luft raus.“

Hat die Zeit als sehr belastend empfunden: Schülerin Greta Harling. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Für den Unterricht von zu Hause fehlte Harling die Motivation – sofern wegen gelegentlich streikender Technik überhaupt unterrichtet wurde. Nach Streit mit den Eltern vermisste sie das Gespräch mit den Freunden. „Zum Glück hatte ich einen Bruder, mit dem ich sprechen konnte. Viele meiner Mitschüler haben seit dieser Zeit mit mentalen Problemen zu kämpfen“, sagt Harling. Immerhin: Es habe einige engagierte Lehrkräfte gegeben, die die Schülerinnen und Schüler bei schulischen und privaten Problemen unterstützt hätten.

Die aktuellen Einschränkungen in der Schule - Masken- und Testpflicht - sind für die Schülerin kein großes Problem. Statt Lockerungen im Schulbetrieb wünscht sie sich wieder mehr Freiheiten bei der Freizeitgestaltung. „Viele scheinen zu vergessen, dass wir in erster Linie Jugendliche und nicht Schüler sind.“ Neben dem Schulstoff habe sie vor allem Lebenszeit und prägende Momente verpasst - Ausflüge mit Freunden oder die erste Geburtstagsfeier mit Alkohol.

Angelika Klomp (69), Witwe

Mehr als 7400 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Niedersachsen an oder mit Corona gestorben. Viele Menschen infizierten sich am Arbeitsplatz. So auch Wolfgang Klomp, Hausarzt mit eigener Praxis in Salzgitter. Am 29. Oktober 2020 hatte der 65-Jährige erste Symptome, vom 11. November an wurde er beatmet, am 4. Dezember starb er in der Medizinischen Hochschule Hannover. „Mein Mann war vorher topfit“, sagt seine Witwe Angelika Klomp. Sie ging an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass Covid-19 keine Grippe ist, die nur für alte oder vorerkrankte Menschen gefährlich ist.

Ein Bild aus der Vergangenheit: Angelika und Wolfgang Klomp im Garten ihres Hauses in Salzgitter. Der Hausarzt starb im Dezember 2020 an Covid-19, nachdem er sich in seiner Praxis infiziert hatte. Quelle: Angelika Klomp/privat/dpa

Wenige Wochen nach Wolfgang Klomps Tod wurden die ersten Menschen in Niedersachsen gegen das Coronavirus geimpft. Dass es immer noch keine Impfpflicht gibt, kann die Witwe - selbst gelernte Krankenschwester - nicht verstehen. Sie vermisst ihren Mann schmerzlich. „Wir hatten fantastische Jahrzehnte zusammen“, sagt die 69-Jährige. Wie das Virus ihnen Mann tötete, schilderte sie Anfang 2021 in einem Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Daraufhin wurde sie zu einer Gedenkfeier für in der Pandemie Verstorbene nach Berlin eingeladen.

„Da habe ich mich unglaublich gefreut und war ganz stolz, dass ich meinem Mann auf diese Weise die Ehre erweisen kann“, sagt Angelika Klomp. Kurze Zeit nach der Zusage kam jedoch die Absage, weil die Feier im April 2021 wegen steigender Infektionszahlen in kleinem Kreis stattfinden musste. „Da war ich sehr enttäuscht, aber immerhin wurde ein Bild meines Mannes im Fernsehen gezeigt.“

Christina Schmid (59), Pastorin

Wegen der zunehmenden Spannungen bei den Montagsdemos gegen die Corona-Politik hat die Lüneburger Pastorin Christine Schmid mit Kollegen ein Dialogformat unter dem Motto „Haltung zeigen in der Corona-Pandemie“ geschaffen. Im Zwiegespräch tauschen Teilnehmer am Rande der Demos ihre Ansichten aus. Dabei gehe es nicht um den Austausch wissenschaftlicher Argumente, sondern um Verständnis füreinander. Man wolle den Einzelnen aus der Gruppe lösen und Begegnungen von Mensch zu Mensch ermöglichen.

Rückblickend auf zwei Jahre Pandemie ist die leitende Superintendentin relativ zufrieden. „Wir sind verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen, es wurde versucht den besten Weg zu finden“, sagt sie. Man hätte aber noch mehr miteinander sprechen müssen: „Wir sind ganz schön angestrengt und haben Federn gelassen.“

Lenard Bornemann(24), Intensivpfleger

Wie sich die Betten auf den Intensivstationen im Auf und Ab der Corona-Wellen füllten und dann wieder leerten, erlebte Lenard Bornemann hautnah mit. Der 24-Jährige ist Pfleger auf der Intensivstation der Universitätsmedizin Göttingen, auf der es auch einen Corona-Bereich gibt. Am schlimmsten sei für ihn die Masse an Misserfolgen und hoffnungslosen Fällen gewesen - die schwer kranken Corona-Patienten, die er nicht habe retten können. „Das hat auf Dauer auch privat was mit einem gemacht“, sagt Bornemann. In seiner Freizeit habe er viel Zeit gebraucht, um das Erlebte zu verarbeiten. Oft träumte er von der Arbeit.

Lenard Bornemann, Gesundheits- und Krankenpfleger an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Quelle: Swen Pförtner/dpa

Außerdem sei es schmerzlich gewesen, dass einige geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus Erschöpfung und Frust gegangen seien. Viele Bedingungen, allen voran die Bezahlung, seien inakzeptabel und enttäuschend. Der Beruf müsse attraktiver gemacht werden, um zu verhindern, dass Pflegekräfte reihenweise das Handtuch schmeißen.

Aber: Trotz der emotionalen und physischen Belastung überwiegt für Bornemann ein positives Gefühl. Der Zusammenhalt im Team sei für ihn das Schönste gewesen. „Das hat letztendlich viele von uns zusammengeschweißt.“ Da er oft ins kalte Wasser geschmissen worden sei, habe er zudem wahnsinnig viel Sicherheit in seiner Arbeit dazugewonnen und neues Können erlangt, sagt Bornemann.

Derzeit beruhige sich die Lage im Corona-Bereich der Göttinger Intensivstation. Seit einigen Wochen betreue er wieder häufiger Nicht-Corona-Patienten, das sei schön, sagt der 24-Jährige. Er wünscht sich ein Stück Normalität zurück. So richtig traut er der Ruhe jedoch noch nicht. „Immer wenn man gedacht hat, jetzt entspannt sich die Sache, wurden wir ja immer eines Besseren belehrt.“

Fabio Ius (41), Chirurg

Es war eine positive Nachricht in der Pandemie, an die sich der Chirurg Fabio Ius erinnert: Im Frühjahr 2021 retteten Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover eine 34 Jahre alte schwangere Covid-Patientin per Lungentransplantation - und zuvor per Kaiserschnitt ihr Baby. Der Zustand der Frau hatte sich rapide verschlechtert, und sie musste künstlich beatmet werden. Die Mediziner entschieden sich daher für einen Kaiserschnitt in der 34. Schwangerschaftswoche. Wenige Tage, nachdem ihr Baby gesund zur Welt gekommen war, musste die Frau dann mit einer künstlichen Lunge beatmet werden. Gemeinsam mit der jungen Mutter, die wach gehalten werden konnte, beschlossen die Ärzte die Transplantation. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau nicht mehr mit Corona infiziert. Schon wenige Tage nach der OP konnte sie laut MHH wieder selbstständig atmen.

Fabio Ius ist Oberarzt in der Herzchirurgie und in der Leitung der Organtransplantation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Er gehört zum Team, das einer 34-Jährigen nach einer schweren Covid-Erkrankung eine Lunge transplantierte. Quelle: Karin Kaiser/Medizinische Hochschule Hannover/dpa

Die Frau sei weiterhin bei seinen Kollegen in der Pneumologie in Behandlung, sagt Chirurg Ius, gleichzeitig Leiter des MHH-Transplantationsprogramms, heute. Sie benötige noch Unterstützung im Alltag, etwa bei der Einnahme der Medikamente. Seines Wissens sei das Kind wohlauf. Bundesweit haben Ius zufolge bisher acht Patienten nach einer Covid-19-Infektion eine neue Lunge erhalten - davon vier an der MHH.

Olaf Stamsen (56), Hotelier

Olaf Stamsen bezeichnet die Corona-Jahre als „ein Wechselbad der Gefühle“. Der 56-Jährige betreibt drei kleine Hotels am Südstrand in Wilhelmshaven. Die Gastronomie und die Hotellerie seien durch die Lockdowns zeitweise einem Berufsverbot ausgesetzt gewesen, sagt er. Die tägliche Existenzangst habe ihm schlaflose Nächte bereitet - verbunden mit der andauernden Frage: „Wann kann ich endlich wieder normal meinen Job machen?“

Olaf Stamsen, Hotelier, steht vor seinem Hotel in Wilhelmshaven . Quelle: Sina Schuldt/dpa

Auf der anderen Seite habe die Pandemie aber auch das Miteinander unter Kollegen und Belegschaft gestärkt. „Als Team gehen wir total stark aus der Krise.“ Auf einmal sei Zeit gewesen für Gespräche, die es vorher nie gab. Auch in der Branche sei nun eine Veränderung zu spüren: „Jeder hat seit der Pandemie ein Ohr für den anderen, ohne Konkurrenzdenken. Wir sind alle harmonische Mitbewerber geworden.“

Für den Nordseetourismus habe die Pandemie zudem die Chance geboten, sich ein besseres Image zu erarbeiten, sagt Stamsen. Viele Reisende habe es zum ersten Mal an die Nordsee gezogen. Nun sei die Hoffnung in der Branche groß, dass Gäste die Lust am Deutschland-Urlaub behalten und wiederkommen. Aber: „Wir haben schon Angst, dass diese Hoffnungen durch Mini-Restriktionen zerstört werden“, sagt Stamsen. Denn mehrere Länder in Europa stellten das Ende der Maskenpflicht in Aussicht oder hoben diese bereits auf. Das könne für so manchen Gast zum K.o.-Kriterium bei der Wahl des Urlaubsortes werden. „Im Moment ist der Wunsch nach Freiheit größer als nach einer bestimmten Region“, sagt Stamsen. „Unsere Reiseregeln liefern gerade die Argumente für Reisen in andere Länder.“

Die Krisenkommunikation der Landesregierung mit immer neuen Verordnungen beschreibt Stamsen zudem als „enorme psychische Belastung“ für alle Hotel- und Gastrobetreiber. „Ich bin manchmal nachts aufgewacht und dachte, ich muss nun ins Internet, weil die neue Landesverordnung draußen ist.“

Detlef Bosse (59), Ladeninhaber

Im Osnabrücker Westen betreibt Detlef Bosse einen kleinen Hifi-Laden. Plattenspieler, CD-Spieler, Verstärker und Lautsprecherboxen bietet er an. Eröffnet hatte er das Geschäft vier Monate vor dem ersten Lockdown, im November 2019, und weitete damit sein Unternehmen vom münsterländischen Mettingen auf die benachbarte niedersächsische Großstadt Osnabrück aus.

Er eröffnete sein Geschäft vier Monate vor dem ersten Lockdown: Geschäftsmann Detlef Bosse aus Osnabrück. Quelle: Elmar Stephan/dpa

Mit dem Lockdown im Frühjahr 2020 musste er den gerade frisch eröffneten Laden in Osnabrück erst einmal schließen. Sein Geschäft in Mettingen, wo er auch Radio- und Fernsehreparaturen anbietet, durfte zumindest für den Service offen bleiben. „Die Verkaufsregale mit den Fernsehgeräten musste ich mit Flatterband abriegeln - der Verkauf war verboten“, erzählt er. Und er ärgert sich: Fünf Steinwürfe von ihm entfernt gebe es einen großen Verbrauchermarkt, der „lustig weiter“ Fernseher verkaufen durfte. „Die Großen haben Anwälte und nutzen alle Lücken, bei uns Kleinen sagt man: Seht zu, wo ihr bleibt.“

Er habe in dieser Zeit Existenzängste gehabt, sagt Bosse rückblickend. „Hier waren die Mietverträge unterzeichnet, die Ware war eingekauft - das kostet jeden Monat Geld.“ Letztlich habe er sein Unternehmen, in dem noch eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft arbeiten, so gerade eben über Wasser halten können. Er habe zwar finanzielle Hilfen bekommen, das sei zum Teil aber sehr bürokratisch abgelaufen. Die letzten Zuwendungen habe er erst vor Kurzem erhalten, nach 18 Wochen Wartezeit: „Erklären Sie mal der Bank, dass Sie 18 Wochen auf ihr Geld warten.“ Er habe an seine Rücklagen gemusst, um flüssig zu bleiben. Viele Kunden seien außerdem ins Internet abgewandert. „Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir die Kundschaft nicht wiederbekommen“, sagt Bosse.

Hannah Reemtsma (21), Studentin

Hannah Reemtsma studiert im dritten Semester Psychologie an der Universität Lüneburg - und hat sich in der Pandemie als „sehr privilegiert“ wahrgenommen. Denn im Oktober 2020 sei sie in eine Lüneburger WG gezogen, daher sei es ihr nicht schlecht gegangen, obwohl die Kontaktbeschränkungen auch sie getroffen hätten. Aber das Leben in der Wohngemeinschaft mit unter anderem drei „Erstis“, also Studienanfängern, dazu erste Kontakte, das habe soziale Isolation verhindert: „Das hat mir sehr geholfen“, erzählt die 21-Jährige. Auch sei der Campus ganz in der Nähe, dort hätten die Studierenden in kleinen Gruppen zusammen gesessen oder Fußball gespielt - sie sei „nie so ganz einsam“ gewesen.

Hat sich in der Corona-Pandemie als „sehr privilegiert“ wahrgenommen: die Lüneburger Studentin Hannah Reemtsma. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Dass ihr Studium mit Online-Kursen so ganz anders begann als das für die meisten früher der Fall war, das fiel ihr erst nicht auf. Denn so habe sie das Studium kennengelernt - alles online. Erst im Nachhinein sei ihr aufgefallen, dass sie in der Zeit so gut wie keine Pausen gemacht habe und von morgens bis abends am Schreibtisch geblieben sei. In Präsenz sei das anders, schon wegen der Wege zwischen den Veranstaltungen - und dann sei es auch leichter, andere kennenzulernen. Dennoch fand sie die Online-Lehre gut, sie habe Glück mit den Professoren gehabt, die „nahbar“ und immer erreichbar gewesen seien. Das habe sie bei Freunden an anderen Unis anders erlebt.

Hilfreich fand Reemtsma auch die Angebote des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta). Das ging bis zu psychologischer Unterstützung, der Bedarf daran „steigt enorm in dieser Zeit“, findet die 21-Jährige. So ganz spurlos sei die Zeit wahrscheinlich auch an ihr nicht vorübergegangen, „auch wenn es mir gut ging“. Die Corona-Maßnahmen nennt sie „leider notwendig“, auch wenn der Bund an der Kommunikation der Maßnahmen noch arbeiten müsse. Es sei aber auch schwer: Was soll man machen, wenn man selbst manche Menschen, die einem nahe stehen, nicht mehr erreichen kann?

Lea Schlüter (26), Seemannsmission

Corona ließ in der Seestadt Bremerhaven manchen Seemann stranden. Zuletzt fünf Seeleute aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati. Seit Ende Oktober 2021 verbrachten sie Monate im Seemannshotel „Portside“. Ihre Tage waren geprägt von Warten, Billard-Spielen, Singen und Videotelefonaten mit der Familie. Vor der Zeit in Bremerhaven waren sie zehn Monate auf See. Die Corona-Bestimmungen Kiribatis, das bis vor kurzem als coronafrei galt, sind strikt, zwei Abflugtermine wurden gecancelt. „Am 12. Januar konnte sie endlich nach Hamburg reisen“, erzählt Lea Schlüter von der Seemannsmission. Dort mussten die Seeleute wegen positiver Corona-Tests aber zunächst in Quarantäne. Erst am 11. Februar konnten sie fliegen. „Und sie sind immer noch nicht in ihrer Heimat, den kiribatischen Inseln, sondern müssen derzeit auf den Fidschi-Inseln ausharren“, sagt Schlüter. „Sie hoffen auf einen Flug im April.“ Der Flugverkehr nach Kiribati ist laut Auswärtigem Amt ausgesetzt.

Von RND/lni