In der zweiten Woche mit Testpflicht an den Schulen in Niedersachsen sind auf diese Weise rund 600 Corona-Infektionen entdeckt worden. Für das Kultusministerium ist die Selbstteststrategie ein wirksames Instrument.

Erst testen, dann in die Schule: 1,2 Millionen Testkits wurden in der Woche an Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ausgegeben. Quelle: Patrick Pleul/dpa