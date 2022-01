Herr Minister, sind Sie gut ins neue Jahr gekommen?

Ja, es war ein ruhiger Jahreswechsel, gemütlich und entspannt, für größere Feiern ist die derzeitige Situation ja nicht geeignet.

Gemütlich und entspannt sind viele Familien mit Schulkindern derzeit überhaupt nicht. Mit einem Gefühl der Unsicherheit sind sie in die Weihnachtsferien gegangen, weil nicht klar war, wie es im Januar weitergeht. Und wissen Sie es jetzt?

Vor Weihnachten – am 10. Dezember – haben wir sehr klar an die Schulen, die Lehrkräfte, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler kommuniziert, wie es nach den Ferien weitergeht. Der Stand ist unverändert. Wir starten mit Präsenzunterricht. Ich kann aber verstehen, dass ein Rest Unsicherheit bleibt, wir haben jetzt fast zwei Jahre Pandemie hinter uns. Das macht mürbe.

Das heißt also, in der nächsten Woche müssen die Kinder sich fünf Tage lang täglich selbst testen und auch unter 14-Jährige müssen medizinische Masken tragen. Das war’s dann aber auch mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen?

Zur Person Grant Hendrik Tonne (45) ist seit 2017 Kultusminister in Niedersachsen. Der Jurist ist verheiratet, kommt aus dem Kreis Nienburg und hat vier Kinder im Alter zwischen acht und 17 Jahren. Seit 1996 ist er SPD-Mitglied, engagierte sich bei der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos und war zunächst in der Kommunalpolitik aktiv. 2008 wurde Tonne erstmals über die Landesliste in den Landtag gewählt. Von 2013 bis 2017 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. 2017 schied er zunächst aus dem Parlament aus, weil er bei der Landtagswahl sein Direktmandat verloren hatte. Seit 2020 ist Tonne auch wieder Landtagsmitglied, weil er für Dirk Adomat nachrückte, der Landrat von Hameln-Pyrmont geworden ist.

Nein, wir haben immer ein ganzes Bündel an Maßnahmen, es gibt nicht die Maßnahme, sondern der Mix macht es. Und wir evaluieren diesen dauernd, wir stehen ständig im Austausch mit Experten, um notfalls tagesaktuell nachzujustieren. Neben einer zunächst intensiveren fünfmaligen Testfrequenz, die danach aber auch weiter sehr engmaschig bleibt mit drei Tests pro Woche, haben wir zusätzlich das anlassbezogene intensivierte Testen: Wenn in einer Lerngruppe ein positiver Test auftritt, testen sich alle – auch die geimpften und genesenen Schüler – fünf Tage lang. Zudem ersetzen wir die bisherigen Alltagsmasken durch medizinische. Hinzu kommen die Hygiene- und Lüftungsregelungen. Ziel bleibt immer: So viel Sicherheit wie nötig bei so viel Präsenzunterricht wie möglich.

Geimpfte Schüler nicht zu Selbsttests verpflichtet

Alle Schülerinnen und Schüler müssen in Niedersachsen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien jeden Tag einen Schnelltest zu Hause machen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Wären verpflichtende Tests für alle nicht noch sicherer?

Laut Bundesinfektionsschutzgesetz kann man Geimpften und Genesenen anlassunabhängige Tests nur anbieten, immer nur freiwillig. Mit unseren anlassbezogenen Tests für alle sind wir da auf alle Fälle einen Schritt weiter.

Der Philologenchef Horst Audritz hat gefordert, statt Antigen-Schnelltests lieber PCR-Pooling-Tests zu nehmen.

Bei sogenannten PCR-Pooling-Tests wird die gesamte Lerngruppe in einer Sammelprobe getestet. Ist diese positiv, gibt es Einzeltests. In der Omikron-Welle dürfte fast jede Sammelprobe positiv ausfallen, schätzt Niedersachsens Kultusminister. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Man ist immer gut beraten, sich mehr als die Überschrift anzugucken. In den Ländern, die PCR-Pooling-Tests einsetzen, gibt es schon wieder gegenläufige Überlegungen, denn: Mit der hochansteckenden Omikron-Variante ist die Wahrscheinlichkeit von mehr positiven Tests auch deutlich höher, und dann müssten doch alle Schülerinnen und Schüler einzeln getestet werden. Bis die Ergebnisse vorliegen, vergeht mindestens ein Tag. Zudem finden diese Pooltests nur ein bis zweimal pro Woche und dann in der Schule statt, wir testen viel häufiger und zu Hause. Mit einem positiven Test verlässt ein Kind gar nicht erst sein Elternhaus und macht sich auf den Weg in die Schule.

Es gibt aber auch Kritik, dass in den Schulen minderwertige Antigen-Tests für den Schulstart im Januar ausgeteilt worden sind, die bei einer hohen Viruslast nicht zuverlässig anschlagen?

Wir setzen nur Tests ein, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten und offiziell zugelassen sind, deshalb geben wir beispielsweise auch keine Lollitests mehr aus, weil deren Zulassung nicht verlängert worden war.

Homeschooling soll die Ausnahme bleiben

Viele Eltern und Schüler sagen nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr: Bloß nie wieder Homeschooling. Können Sie versprechen, dass das so kommen wird?

Mit Homeschooling haben viele Familien 2021 keine guten Erfahrungen gemacht, im Einzelfall kann es aber auch 2022 dazukommen. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Das ist jedenfalls unser erklärtes Ziel: Wir machen alles, was möglich ist, um die Schulen offen zu halten. Es kann natürlich im Einzelfall, an einer bestimmten Schule, in einem bestimmten Jahrgang, immer mal wieder zu kurzfristigem Distanzunterricht kommen. Das auszuschließen wäre unseriös. Es ist gut, dass das neue Bundesinfektionsschutzgesetz keine präventiven flächendeckenden Schulschließungen mehr vorsieht. Wir kämpfen mit aller Kraft für Präsenzunterricht, jeder kann dazu übrigens seinen Beitrag leisten – je höher die Impfquote, desto besser ist das für alle in den Kitas und Schulen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Videogespräch mit HAZ-Redakteurin Saskia Döhner. Quelle: Felix Thiel/Kultusministerium/Screenshot

Da ist es aber nicht besonders hilfreich, wenn Kinder bei ihren Impfungen aus Versehen die viel höhere Erwachsenendosis erhalten wie jüngst im Impfzentrum am Zoo Hannover.

Das ist ein ärgerlicher Fehler und nicht hilfreich. Aber das Angebot am Zoo an sich ist vorbildlich und nachahmenswert.

Engmaschiges Sicherheitsnetz an Schulen

Und was sagen Sie denen, die Angst um die Gesundheit der Kinder und Schulbeschäftigten in der Omikron-Welle haben?

Wir haben in den Schulen ein sehr engmaschiges Sicherheitsnetz, so eng wie in keinem anderen Bereich. Wir haben eine sehr hohe, fast vollständige Impfquote beim Lehrpersonal, sehr viele sind auch bereits geboostert. Wir haben Impfangebote für Kinder und Jugendliche, wir ermöglichen es vulnerablen Kindern zu Hause zu lernen.

Nahezu alle Lehrkräfte in Niedersachsen haben den vollständigen Impfschutz, viele haben auch schon ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Nur vereinzelt gibt es Impfverweigerer unter den Pädagogen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Dennoch kommt es immer wieder zu Infektionen an Schulen.

Wir forschen nach, wenn uns Corona-Fälle in Schulen gemeldet werden, und da zeigt sich, woher die kommen, nämlich durch nicht erfüllte Quarantäneauflagen oder große Geburtstagsfeiern. Es ist sehr ärgerlich, wenn dies dann Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat. Selbst auf dem Höchststand der vierten Corona-Welle hatten wir lediglich rund zehn Schulen, die teils oder ganz schließen mussten. Sobald die Infektionszahlen wieder ansteigen, wird sofort auf die Schulen geguckt, während der Freizeitbereich gar nicht diskutiert wird. Ich wünschte mir, dass dieser Automatismus mal aufhört. Andere Länder machen es uns vor, dass auch in schwierigen Zeiten die Schulen offen gehalten werden können.

Werden Luftfilter überschätzt?

Eltern monieren, dass viele Klassenzimmer immer noch keine mobilen Luftfilter haben. Was haben Sie eigentlich gegen diese Geräte?

„Ich habe nichts gegen Luftfilter“: Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält die Geräte für ein sinnvolles, aber nicht das einzige Mittel zum Infektionsschutz. Quelle: Armin Weigel/dpa

Gar nichts, Sie werden mir kein Statement kontra Luftfilter entlocken. Ich wehre mich nur dagegen, dass diese Lüftungsgeräte zu einem Symbol hochstilisiert werden. Ein Raum ist nicht pandemiesicher, nur weil da ein Lüftungsgerät steht, und er ist auch nicht unsicher, weil dort keins steht. Luftfilter und Fensterventilatoren sind sinnvolle Maßnahmen, aber nicht die alleinigen. Wir haben in den letzten Monaten rund 2200 Lüftungsgeräte gefördert und werden das auch weiterhin tun.

Gemeinsame Linie, aber regionale Spielräume

Sollten Schulen selbst entscheiden können, ob sie Modell B praktizieren – also den Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzlernen mit jeweils halben Klassen –, wenn die Infektionszahlen hoch sind, oder wird es doch wieder landesweite Lösungen geben müssen?

Wenn im Landkreis X die Infektionszahlen hoch sind und in der Stadt Y niedrig, dann können doch nicht für die Schulen in beiden Gegenden dieselben Vorgaben gelten. Man braucht regionale Spielräume.

Aber warum treffen sich dann die Kultusminister am Mittwoch und beraten eine gemeinsame Linie, wenn die Lage in Thüringen ganz anders ist als in Niedersachsen?

Es ist wichtig, dass man einen gemeinsamen großen Rahmen hat. Und den haben wir: Alle wollen Präsenzunterricht sicherstellen, alle sind sich einig, dass man regelmäßige Tests und Maskenpflicht braucht. Gleicher Rahmen bedeutet aber nicht, überall alles gleich zu machen. Da braucht man Spielräume, da gibt es kein Richtig oder Falsch, jeder entscheidet aus guten Gründen. Aber es gibt Gemeinsamkeit über den Instrumentenkasten. Wer wie viele Instrumente wann zieht, muss mit der Lage vor Ort zusammenpassen.

Aufhebung der Präsenzpflicht war die Ausnahme

Falsch war aber ganz sicher, für die letzten drei Schultage vor Weihnachten die Entscheidung den Eltern zu überlassen, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken, oder? Das ist jedenfalls von allen Seiten kritisiert worden.

„Die Aufhebung der Präsenzpflicht vor den Weihnachtsferien war ein Ausnahmefall“: Kultusminister Grant Hendrik Tonne will den Schulen klare Vorgaben machen. Quelle: Thomas Banneyer/dpa

Vor Weihnachten wäre jede Entscheidung kritisiert worden, egal, wie sie ausgefallen wäre. Es gab viele Eltern, die haben sich am Ende eines anstrengenden Jahres gewünscht, mit ihrer Familie in Ruhe Weihnachten zu feiern, und da sollte in den letzten drei Tagen nicht noch ein positiver Corona-Fall dazwischenkommen. Dafür war die Möglichkeit da. Das war eine Ausnahme. Ich kann den Schulen versichern, dass diese Freiwilligkeit beim Präsenzunterricht für das weitere Schuljahr nicht vorgesehen ist. Klare Vorgaben aus dem Ministerium verhindern Ärger und Debatten an den Schulen.

Langfristigere Planung würde auch Ärger verhindern. Warum wird eigentlich immer am Freitagnachmittag entschieden, was dann ab Montag in den Schulen gelten soll?

Das ist so nicht richtig, wie ich schon gesagt habe: Wir haben mit langem Vorlauf entschieden, und so kommt es nun auch. Aber: Kurzfristigkeit gab es in der Pandemie aber natürlich an etlichen Stellen, und das zerrt an den Nerven. Das kann ich verstehen, aber die Pandemie ist extrem dynamisch. Wir arbeiten aber immer sehr intensiv daran, den großen Rahmen langfristig abzustecken.

Was lernt man aus Corona?

Wenn Corona vorbei ist, sollten doch alle einen Schritt zurücktreten und überlegen, was man für die Bildung aus der Krise lernen kann – wann ist die Zeit dafür?

Eines ist klar: Wir können nicht warten, bis die Corona-Krise vorbei ist, sondern müssen einige Erkenntnisse schon zwischendurch ins Spiel bringen. Zwei Beispiele: In diesem Schuljahr sind 65 Zukunftsschulen an den Start gegangen. Diese haben mehr Freiheiten, auf ihre eigene Art den Bildungsauftrag zu erfüllen. Zweitens: Die Berufsbildenden Schulen können jetzt auch einen Teil ihres Unterrichts online machen, und zwar unabhängig davon, ob wir in einer Pandemie sind oder nicht. Und der Digitalisierungsschub, den die Krise gebracht hat, war dringend nötig, und das muss weitergehen.

Von Saskia Döhner