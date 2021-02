Hannover

Die Nahverkehrsgesellschaft des Landes Niedersachsen (LNVG) soll insgesamt 34 Züge für das Expresskreuz erhalten, das im Regionalverkehr Hannover, Bremen, Oldenburg, Wilhelmshaven, Norddeich-Mole, Osnabrück und Bremerhaven miteinander verbindet. Die Investitionssumme beträgt 760 Millionen Euro. Der Auftrag geht an den Hersteller Alstom in Salzgitter, der sich laut LNVG in einem Wettbewerbsverfahren durchgesetzt hat. Von Dezember 2024 an sollen die Züge rollen.

Investitionssumme bedeutet Rekord

„So viele neue Züge hat Niedersachsen noch nie auf einen Schlag bestellt“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Investition setze ein deutliches Zeichen für moderne, barrierefreie Mobilität. Das Land hat seit 1997 einen eigenen Fahrzeugpool aufgebaut, der derzeit 385 Züge umfasst. Ziel ist es, den Wettbewerb auf der Schiene zu stärken, weil Verkehrsunternehmen dann nicht eigene Züge mitbringen müssen, wenn sie sich für ein Streckennetz bewerben. „Die Beschaffung bei Alstom ist auch eine gute Nachricht für unseren Industriestandort und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Standort Salzgitter“, erklärt Althusmann.

Land legt Wert auf leise Züge

Die künftigen Doppelstockzüge bestehen aus jeweils vier Wagen mit der Option, sie auf sechs zu verlängern. Sie erhalten unter anderem stufenfreie Einstiege, komfortable Sitzabteile und Fahrradbereiche, die nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden können. Geplant sind WLAN für die Verbindung ins Internet, Videoüberwachung und Außendisplays, die freie Sitzplätze anzeigen. „Außerdem haben wir von Alstom verlangt, die leisesten Regionalzüge Deutschlands für uns zu entwickeln“, sagt LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl.

Bessere Bahnverbindungen für die Küstenregion

Auf der Linie 1 zwischen Hannover, Oldenburg und den Küstenorten Norddeich/Mole und Wilhelmshaven, der Linie 8 zwischen Hannover, Bremen und Bremerhaven sowie der Linie 9 zwischen Osnabrück und Bremerhaven wird das Platzangebot mit den neuen Zügen um bis zu 25 Prozent steigen. Althusmann hebt die Verbesserung für die Küstenregion hervor: „Die Nordseeküste ist bundesweit eines der Premiumziele im Tourismus. Die neuen Züge bedeuten einen Quantensprung für die Erreichbarkeit“.

Alstom baut eine neue Werkstatt

Alstom wird die Züge nicht nur bauen, sondern auch für 30 Jahre Wartung und Instandhaltung übernehmen. Dafür baut das Unternehmen eine neue, moderne Werkstatt und hat als Standort ein Areal am Bremer Inlandshafen vorgesehen. Welches Bahnunternehmen die Züge auf dem Expresskreuz betreiben wird, steht noch nicht fest. Auch dafür wird es eine europaweite Ausschreibung geben.

Um auch Sechs-Wagen-Züge einsetzen zu können, müssen in den Bahnhöfen in Neustadt und Wunstorf die Bahnsteige verlängert werden. Bis 2024 muss dafür aber erst einmal die Planung erarbeitet werden, teilt die Region Hannover mit.

Von Bernd Haase