Bad Nenndorf

Der 23. Oktober 2017 ist ein Datum, dass die Bad Nenndorfer Familie wohl nie vergessen wird. Damals lautete Konstantins Diagnose bei einer Routineuntersuchung beidseitiger Nierentumor. Es folgten eine Operation und ein Jahr Chemotherapie. Dann galt der Junge zunächst als genesen, und die Familie konnte für neun Monate ruhiger schlafen.

Dann der nächste Schock – bei einer Kontrolluntersuchung wurde ein Rückfall festgestellt. Das Drama musste also von Neuem starten. Doch Mutter Daniela Rennebohm wollte diesmal etwas anders machen. „Die erste Therapie ist ja offenbar nicht die Richtige gewesen. Deshalb habe ich mich nach ergänzenden Behandlungsformen umgesehen“, erinnert sie sich.

600 Mutperlen für das, was weh tat

Während die klassische Therapie anlief, wälzte die Mutter Bücher, suchte im Internet nach Spezialisten für alternative Heilmethoden und fuhr bald von Mediziner zu Mediziner. Ozon-Therapie, Anwendungen mit Cannabisöl, Bioptron-Licht und intravenöse Vitamin-Gaben gehörten zu den Behandlungen, die diesmal den Unterschied ausmachen sollten.

Daniela Rennebohm wollte damit einerseits die Heilungschancenverbessern, aber auch die Qualen ihres Sohnes verringern. Mit Erfolg: Die Nebenwirkungen der Chemotherapie waren diesmal weniger heftig als beim ersten Mal. Trotzdem war der Weg hart – 28 Wochen Chemotherapie und eine weitere Operation folgten. Für jede unangenehme Behandlung bekam Konstantin eine Mutperle. Am Ende waren für beide Therapiedurchläufe zusammen zwei Ketten mit über 600 Perlen gefüllt.

Kampf gegen Krebs hinterließ Spuren

Dies war der Preis für den Jungen, um den Krebs erneut zu besiegen. Und durch ihre umfangreichen Recherchen war Daniela Rennebohm auf die Möglichkeit einer Tumorimpfung gestoßen. Ein Professor an einer Braunschweiger Klinik, der Konstantin auch zuvor bereits behandelt hatte, verabreichte die Immunisierung. Seither sind die Rennebohms zuversichtlich, dass der Krebs nicht noch einmal zurückkehrt.

Ende April ergab eine Nachuntersuchung ein rundum erfreuliches Ergebnis. Und zwar genau neun Monate nach dem Ende der Therapie – also zu jenem Zeitpunkt, als nach der ersten Behandlung der Rückfall diagnostiziert worden war. „Ich war schon ziemlich nervös“,sagt die Mutter.

Der Kampf gegen die Krankheit hatte Spuren hinterlassen. Seelische Spuren. Vor allem bei Konstantin, aber auch bei dessen älterem Bruder Maximilian. „Er musste immer zurückstecken“, betont Daniela Rennebohm. Von der eigenen Mama hatte er phasenweise gar nichts, weil diese sich um den kranken Sohn kümmern musste und damit voll ausgelastet war. „Das hat er gespürt“, sagte sie. Und auch die Eltern haben psychische Schwerstarbeit hinter sich.

Im Februar ab in die Karibik

Nun kam den Rennebohms abermals das mittlerweile geschaffene Netzwerk zugute. Die Familie erhielt den Hinweis auf ein Programm namens Cancer Kids beim Curaçao Dolphin Therapie Center (Curaçao Delfin-Therapiezentrum). Dort kommen Kinder, die an Krebs erkrankt waren, unter anderem in Kontakt mit Delfinen und deren Trainern. Begleitet wird die Therapie von Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten. Auf jedes Kind wird ein individuelles Behandlungsziel und ein eigener Therapieplan erstellt. Sofort ließen sich die Bad Nenndorfer auf die Warteliste setzen. Finanziert werden die Reisen nach Curaçao und die Therapie mit Spenden. Allein die Arbeit mit den Delfinen kostet 8000 Dollar.

Im Januar kam dann der Anruf – Ende Februar war ein Platz frei. Wegen Corona mussten sich die Rennebohms vor dem Abflug in Quarantäne begeben, und dann ging es los in die Karibik. Im Vorfeld hielt die Familie die Vorfreude bewusst klein, um später nicht enttäuscht zu sein. Vor Ort wuchs die Begeisterung dann aber von Tag zu Tag. Die Mutter spricht in den höchsten Tönen von der Arbeit des Therapiezentrums. Zunächst machten sich die Therapeuten ein Bild davon, wer in der Familie welche Hilfe brauchte.

Konstantin gibt Delfinen Befehle

Bei Konstantin konzentrierten sie sich auf Polyneuropathien, Sprachentwicklungsverzögerung und vor allem auf die Traumatisierung durch die negativen Erfahrungen, die er durch die zahlreichen Behandlungen gemacht hatte. Kein Wunder, dass der Vierjährige anfangs nicht allein mit den Therapeuten und Delfintrainern mitgehen wollte. Würden die ihm wieder Spritzen in den Körper rammen oder andere schmerzhafte Dinge tun? Doch schon am vierten Tag blickte sich der Junge nicht einmal mehr nach den Eltern um, als er zum Schwimmen mit den Delfinen abgeholt wurde.

Beim Delfinschwimmen blüht Konstantin Rennebohm auf. Quelle: privat

Teil dieser Therapie war, dass der Junge den Tieren Kommandos gab, die diese auch ausführten. Dies sollte sein Selbstvertrauen stärken. Der Junge sollte sagen können: „Seht her, ich, der kleine Konstantin, sage den großen Delfinen, was sie machen müssen.“ Und das klappte. Daniela Rennebohm staunte nicht schlecht wie ihr jüngster Sohn aufblühte. Außerdem beobachtete sie, wie intensiv die Tiere auf Konstantin reagierten.

Die Delfine anzufassen, sich von ihnen durchs Wasser ziehen zu lassen – das sei Balsam auf die geschundene Kinderseele gewesen. Als die Eltern zum ersten Mal sahen, was Konstantin mit den Delfinen anstellen konnte, liefen der Mutter die Tränen über die Wangen. Der eigentlich ängstliche Junge lernte in den zwei Wochen sogar das Schnorcheln. Dies lag nicht nur an den imposanten und freundlich wirkenden Tieren. Auch die Mitarbeiter des Zentrums bewiesen viel Einfühlungsvermögen.

Ziel: Delfinschwimmen für beide Kinder

Außerdem es gab ein Geschwisterprogramm, an dem Maximilian teilnehmen durfte. Zu den Höhepunkten gehörte für ihn das Schnorcheln mit Rochen. Auch dieser Teil sei ein elementarer Schritt für die Familie gewesen, da sich der Bruder endlich wieder einmal wie ein richtiges Kind fühlen konnte und selbst im Mittelpunkt stand. „Er musste immer so erwachsen sein“, sagt Daniela Rennebohm über den Achtjährigen. Am letzten Tag der intensiven, zweiwöchigen Therapie verstand die Mutter, warum andere über das Cancer-Kids-Programm sagen: „Es wirkt ein halbes Jahr nach.“ Beide Kinder seien heute viel fröhlicher als vor der Reise.

Noch liegen etwa vier Jahre mit einiger Ungewissheit vor den Rennebohms, denn erst dann gilt Konstantin als endgültig geheilt. Doch die Zuversicht überwiegt vor allem wegen der Tumorimpfung. Und dass die Familie zusammengewachsen ist, liegt auch an der positiven Erfahrung der Delfin-Therapie. Ziel ist es, diese in zwei Jahren zu wiederholen um an den bisherigen Therapieerfolg anzuknüpfen – dann für beide Kinder.

Bis dahin müssen erneut Spenden gesammelt werden. Doch Daniela Rennebohm hat in den vergangenen Jahren gelernt, nie die Hoffnung nie zu verlieren. „Dies ist der einzige erfolgreiche Weg um gut durch diese Zeit zu kommen“, sagt sie.

Von Guido Scholl/Schaumburger Nachrichten