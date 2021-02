Gifhorn

Die Polizei hat an einer Unfallstelle auf der Bundesstraße 4 bei Gifhorn einen toten Wolf gefunden. Ein 60 Jahre alter Autofahrer kollidierte bereits am Dienstagmorgen mit einem Tier, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Weil er keinen Schaden am Auto finden und aufgrund schlechter Sichtverhältnisse kein Tier erkennen konnte, fuhr er zunächst weiter und meldete sich erst später bei der Polizei. Andere Autofahrer meldeten am Mittag ein totes Tier am Straßenrand. Vor Ort fand die Polizei schließlich einen verendeten Wolf. Ein Wolfsberater wurde hinzugezogen, dieser nahm das Tier für weitere Untersuchungen mit.

Von RND/lni