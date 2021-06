Hannover

Seit der flächendeckenden Rückkehr zum Unterricht in vollen Klassen vor knapp zwei Wochen häufen sich bei den niedersächsischen Schulpsychologen die Anfragen nach Beratungen – von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrkräften und Eltern. „Das ist wie ein Tsunami, in der Zeit des Homeschoolings war es vergleichsweise ruhig und jetzt kommt es wie eine Welle, die immer größer wird und über uns rollt“, sagt Frank Aufhammer.

Der 38-Jährige aus Osnabrück ist Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Schulpsychologen. Zwei Drittel der Kinder hätten in Umfragen gesagt, dass sie sich durch die Corona-Krise erheblich belastet fühlen. Schon vorher hätten viele Schüler seelische Probleme gehabt, Corona habe das alles noch einmal verschärft.

Angst vor Versagen, Ansteckung und den Mitschülern

„Ängste, Depressionen und Panik nehmen mit der zunehmenden Schulöffnung zu“, bestätigt auch Friederike Dushe (49) aus Braunschweig, die zweite Vorsitzende des Verbandes. Selbst die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich gut in der Schule gewesen seien, hätten nach dem monatelangen Homeschooling auf einmal Versagensängste. Dann sei da die Angst vor dem sozialen Miteinander, und natürlich gebe es auch die Befürchtung, sich in den vollen Klassen mit Corona anzustecken.

Einige Schüler hätten durch Corona auch Angehörige verloren. Betroffen seien alle Altersstufen vom Grundschüler bis zum erwachsenen Berufsschüler. Gerade Schüler, die neu an eine Schule gekommen seien, also meist Erst- oder Fünftklässler, hätten besondere Eingewöhnungsschwierigkeiten.

Praxen ausgebucht, Therapieplätze kaum vorhanden

Es gehe nicht um eine temporäre Erscheinung, sagen die beiden Schulpsychologen, sondern um schwerwiegende klinische Befunde. Immer mehr Jugendliche spielten mit Selbstmordgedanken. Das Fatale: Die psychologischen Praxen seien auf Monate ausgebucht, Therapieplätze Mangelware und die geschlossenen Kinder-und Jugendpsychiatrien nähmen nur noch Jugendliche stationär auf, die akut suizidgefährdet seien.

Schulpsychologen schreiben Beschwerdebrief an Tonne

Auch die Schulpsychologen sehen sich in ihrer Arbeit ausgebremst und haben sich jetzt mit einem offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gewandt. Ihr Hauptvorwurf: Präsenzberatung mit Schülern im Büro oder in der Schule seien gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, verabredete Termine seien abrupt abgesagt worden oder müssten umständlich und bürokratisch beantragt werden. Diverse Anträge auf Sonder- und Ausnahmegenehmigungen für Präsenzveranstaltungen seien nicht bearbeitet oder nie beantwortet worden.

Schulpsychologen beraten auch Klassenlehrer und Sozialarbeiter und schulen Beratungslehrer. Auch diese Arbeit sei in der Corona-Krise massiv eingeschränkt worden, monieren die Verbandsvertreter. Und digitale Möglichkeiten fehlten im Gegenzug auch anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie immer noch, moniert Dushe. „Uns steht kein geeignetes Tool für die Einzelberatung zur Verfügung.“

Aufhammer kritisiert, dass Niedersachsen weiterhin viel zu wenig Schulpsychologen hat, landesweit sind es seit Jahren knapp 80: „Wir sind mit Abstand Schlusslicht in der Pro-Kopf-Versorgung.“ Auf einen Schulpsychologen kommen rein rechnerisch 13.018 Schüler und 975 Lehrer. Präventive Arbeit sei so überhaupt nicht möglich.

Kultusministerium wehrt sich gegen Kritik

Das Kultusministerium weist die Vorwürfe als „nicht nachvollziehbar zurück“: Die Einzelfallberatung von Schülern hätten Schulpsychologen telefonisch und via Skype weiterführen können, in begründeten Ausnahmefällen sogar auch in Präsenz. Zwar dürften Psychologen Lehrkräfte derzeit nicht in Präsenz schulen, aber über Skype, Webex und Moodle könnten sehr wohl digitale Seminare stattfinden. Regelmäßig würden Newsletter der Schulpsychologie auf dem Bildungsportal veröffentlicht, dazu gebe es viel positive Rückmeldungen aus den Schulen. Und an der Erstellung des Newsletters seien alle vier regionalen Landesämter für schulische Bildung beteiligt.

Vulnerable Schüler waren über ein Jahr nicht mehr in der Schule

Besonders besorgt sind die Psychologen über die vulnerablen Schüler, die teils anderthalb Jahre nicht im Präsenzunterricht waren. „Normalerweise sagt man, chronisch kranke Schüler sollten nach spätestens zwei Wochen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen“, sagt Dushe. Ihr Kollege befürchtet, dass der Schulabsentismus zunehmen werde. Homeschooling habe das Schwänzen leicht gemacht. Ähnliches berichten auch Lehrkräfte. Viele Schüler hätten sich weggeduckt im Distanzunterricht, sagt etwa Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte.

