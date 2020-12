Nach Corona-Ausbruch: Norwegen-Fähre „Color Magic“ vorerst stillgelegt

Kiel/Oslo

Auf der Fahrt von Oslo nach Kiel unterziehen sich die Crewmitglieder der "Color Magic" seit der Wiederaufnahme des Fährbetriebs im Sommer regelmäßig Corona-Schnelltests. Nachdem Anfang der Woche bereits bei acht Mitarbeitern positive Ergebnisse angezeigt wurden, gab es am Sonntag während der Fahrt von Oslo nach Kiel erneut drei positive Tests an Bord.

Damit sind bei elf der über 150 Crewmitglieder die Corona-Tests positiv ausgegangen. „Alle positiv getesteten Crewmitglieder wurden gemäß der Hygienerichtlinien sofort an Bord isoliert“, so Geschäftsführer Dirk Hundertmark.

Die rund 900 norwegischen Kreuzfahrtpassagiere sollen nicht betroffen sein, wie die Reederei Color Line am Sonntag in Oslo mitteilte. Die norwegischen Kreuzfahrtpassagiere dürfen durch Auflagen der norwegischen Regierung seit Monaten in Kiel nicht von Bord gehen, deutsche Passagiere nimmt die Color Line derzeit nicht mit. Einzige Ausnahme: Lastwagen, die nach Norwegen müssen. Nach dem Be- und Entladen in Kiel legte die "Color Magic" nach 14 Uhr wieder Richtung Oslo ab.

Crew der "Color Magic" wurde vor Weihnachten komplett getestet

Bereits im September gab es an Bord einer Color-Line-Fähre bereits einen positiven Schnelltest, der sich später aber als Fehlalarm herausstellte.

Bei den acht vor Weihnachten positiv getesteten Crewmitglieder der "Color Magic" war es aber kein Fehlalarm. Die gesamte Besatzung der 2007 in Dienst gestellten Kreuzfahrtfähre wurde daraufhin am 22. und 23. Dezember 2020 auf das Coronavirus getestet. Dabei gab es keine Auffälligkeiten.

Nach der Überprüfung der „Color Magic“ gab es am Sonnabend von den norwegischen Behörden wieder grünes Licht für die Fahrt nach Kiel. „Dabei wurde aber gemäß unseren Richtlinien an Bord die Crew weiter getestet“, so Hundertmark. Ergebnis: Am Sonntagmorgen waren auf der Fahrt von Oslo nach Kiel wieder drei Seeleute plötzlich positiv.

Aktuell kein Fährverkehr zwischen Kiel und Oslo

Aufgrund dieser drei neuen Infektionsfälle unter der Besatzung hat die Reederei beschlossen die Überfahrten am 28. und 30. Dezember von Oslo nach Kiel abzusagen, wie Reedereisprecher Helge Otto Mathisen am Sonntag in Oslo mitteilte. Somit war die Fahrt der "Color Magic" am Sonntag, 27. Dezember 2020, von Kiel nach Oslo die Letzte im Jahr 2020.

Zuletzt hatte die Reederei vor Weihnachten auch die Frachtfähre "Color Carrier" von der Route Kiel-Oslo abgezogen und im norwegischen Hafen Horten aufgelegt, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Die "Color Fantasy" liegt seit Oktober in Oslo. Durch die gestrichenen Fahrten der "Color Magic" wird somit vorübergehend die Strecke Kiel - Oslo nicht bedient.

Unklar, ob Passagiere in Norwegen getestet werden

Die norwegischen Passagiere an Bord der "Color Magic" und auch die norwegische Gesundheitsbehörde wurden über die Situation an Bord informiert. Ob alle 900 Passagiere bei der Ankunft in Oslo ebenfalls getestet werden müssen, hängt von der Kontaktnachverfolgung der Behörden und der Reederei ab.

Von Frank Behling/RND