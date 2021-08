Kiel/Rostock

Immer wieder werden an Ostseestränden kleine bernsteinfarbene Objekte gefunden. Doch was so aussieht wie die begehrten prähistorischen Fundstücke aus Harz ist oft kreuzgefährlicher Phosphor aus ehemaligen Weltkriegsbomben. Nach sieben Jahrzehnten im Wasser hat die Chemikalie die Farbe von Bernstein angenommen. Das Tückische an diesen Funden ist, dass sie bereits bei 34 Grad anfangen zu brennen – mit einer extrem heißen Flamme von 1300 Grad.

Ausschreibung für Pilotprojekt könnte 2022 starten

Schon in absehbarer Zeit soll den gefährlichen Hinterlassenschaften des Krieges vom Meeresgrund mit Hightech-Plattformen und Robotern industriemäßig zu Leibe gerückt werden. Die Ausschreibung für ein entsprechendes Pilotprojekt könnte im nächsten Jahr starten, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein jetzt den LN.

In der Ostsee liegen 300 000 Tonnen Weltkriegsmunition

Der Rostocker hat gerade den Abschlussbericht zu Munitionsaltlasten in der Ostsee vorgelegt, der an die Ostseeparlamentarier-Konferenz geht. Doch während die Industrie Druck macht und hier ein lukratives neues Geschäftsfeld sieht, ist die Finanzierung für die aufwendige Beräumung und Entsorgung der gefährlichen militärischen Hinterlassenschaften noch nicht geklärt. Es geht um eine gigantische Größenordnung von schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen alte Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee. Allein 300 000 Tonnen davon – riesige 300-Kilo-Ankertauminen, Wasserbomben, Granaten, Gewehrmunition – sollen auf dem Grund der Ostsee liegen. Sie wurden vor allem verklappt nach dem Ende des Krieges auf Befehl der alliierten Siegermächte, aber auch planlos abgeworfen in den Kampfeswirren oder stecken in untergegangenen Kriegsschiffen und abgestürzten Flugzeugen.

Schleswig-Holstein könnte international Vorreiterrolle spielen

Dabei ist Eile geboten. „Die voranschreitende Korrosion der Metallhülsen lässt uns nur noch wenig Zeit. Im Prinzip sind sich Bund und Länder einig, dass wir in Nord- und Ostsee schnell handeln müssen“, meinte Stein. Zudem hätten Wissenschaft und Technik in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Pläne für einen sofortigen Start von Maßnahmen zur Beräumung und Entsorgung des gefährlichen Kriegsschrotts lägen in den Schubladen. Dabei komme Schleswig-Holstein mit der hier angesiedelten maritimen Forschung und Entwicklung sowie spezialisierten Unternehmen „auch international eine Vorreiterrolle“ für die Bergung von Munitionsaltlasten aus den Meeren zu, erklärte der CDU-Politiker. Seine Forderung lautet nun: „Der Bund muss nächstes Jahr den Bau einer Bergungs-Plattform ausschreiben und zeitnah in die Konstruktionsphase eintreten.“

TKMS: Plattform mit Robotern wäre in zwei Jahren einsatzbereit

Bei der Kieler ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) steht man gewissermaßen in den Startlöchern. Man benötige eine Vorbereitungszeitung von zwei Jahren bis zur Aufnahme des Regelbetriebs einer schwimmenden Plattform, von der aus mit Robotern die Altmunition aus dem Meer geborgen und etwa in stabilen Stahlkammern unschädlich gemacht werden könne. Auf jeden Fall brauche es „ein industrielles Konzept zur effizienten Abarbeitung der sehr großen Mengen an Kampfstoffen im Meer“, hieß es beim großen Kieler Technologieunternehmen. TKMS ist zudem am 10. September Gastgeber für die Kiel Munitions Clearance Week 2021, bei der internationale Experten, Wissenschaftler, Politik und Verwaltung über zukunftsfähige Entsorgungsprojekte beraten wollen. In Lübeck findet zudem am 20. Oktober eine HELCOM-Ministerkonferenz statt, auf der das brisante Thema von Umweltministern aus dem Ostseeraum unter technischen, aber auch unter finanziellen Aspekten diskutiert werden soll.

Albrecht: Bundesländer beteiligen sich mit einem „fairen Anteil“ an den Kosten

Der Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht kann sich derweil einen „fairen Anteil“ der Bundesländer an der Finanzierung der Beseitigung der Altlasten vorstellen. Bislang setzt Kiel jedes Jahr 230 000 Euro für die Erforschung, Erfassung und Bergung ein. Zugleich aber müssten der Bund, die anderen Anrainerstaaten sowie die EU die Hauptlast für die Entsorgung übernehmen. Peter Stein bringt in diesem Zusammenhang einen freiwilligen Geberfonds ins Spiel, in den die Ostsee-Staaten plus Brüssel einzahlen sollten. Für eine Hightech-Bergungsplattform schätzt er Kosten von 75 bis 100 Millionen Euro. Etwa zehn bis zwölf dieser schwimmenden Entsorgungseinheiten würden benötigt, um den gefährlichen Kriegsschrott in den nächsten Jahren beseitigen zu können.

