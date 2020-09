Die Vermüllung von Nord- und Ostsee hält seit Jahren an, wie eine Kleine Anfrage der Grünen zeigt. Beim internationalen „CleanUp Day“ am Samstag sammeln Tausende Müll an den Stränden.

„Clean Up Day“ - Müll in Nord- und Ostsee: Bundesregierung verfehlt Umweltschutz-Ziele

