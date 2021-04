Hamburg

Ein gutes Werkzeug kann man für verschiedene Zwecke gebrauchen. Die Röntgenstrahlungsquelle PETRA III in Hamburg scheint ein ziemlich gutes Werkzeug zu sein. Die Forschung mit PETRA, dem 2,3 Kilometer langen Speicherring, in dem Elektronen fast bis zur Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, begann 1978. Zuerst diente PETRA (das Akronym steht für Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage) der Grundlagenforschung in der Teilchenphysik. Forscher schauten sich die Zusammenstöße von Elektronen und Positronen (positiv geladene Anti-Elektronen) an und machten schon ein Jahr nach der Inbetriebnahme eine wichtige Entdeckung: Sie konnten erstmals das Gluon direkt beobachten – das Trägerteilchen der starken Kraft, die die Grundbausteine aller Materie, die Quarks, wie Klebstoff zusammenhält.

Später wurde daneben ein noch größerer Teilchenbeschleuniger errichtet. PETRA diente als Vorbeschleuniger: Hier konnten die Teilchen Fahrt aufnehmen, bevor sie in den größeren HERA-Ring geleitet wurden, wo sie noch mehr Energie aufnahmen, um am Ende mit Protonen zusammenzustoßen, einem der Bausteine der Atomkerne.

In der knapp 300 Meter langen Experimentierhalle wird mit dem starken Röntgenlicht von PETRA III gearbeitet. Quelle: Desy / David Altrath

Je höher die Energie bei derartigen Zusammenstößen ist, desto tiefer können die Forscher ins Innere der Materie schauen. Nachdem die Vorbeschleunigung für den benachbarten Teilchenbeschleuniger nicht mehr nötig war, wurde PETRA im Jahr 2010 zu PETRA III, einer Quelle für besondere Röntgenstrahlung. Durch Magnete werden die Teilchenpakete im Beschleuniger in eine Art Schlingerkurs versetzt. Die Schlingerbewegung führt dazu, dass Strahlung freigesetzt wird: die extrem energiereiche und stark gebündelte Röntgenstrahlung, mit der Forscher dann Untersuchungen anstellen können.

An 21 Messstationen können Forscher das besonders brillante Röntgenlicht nutzen. Dabei hilft auch die außergewöhnliche Experimentierhalle. Der Fußboden der knapp 300 Meter langen Halle, in der die PETRA-III-Forscher arbeiten, besteht aus der längsten Betonplatte, die je in einem Stück gegossen wurde. Die Platte soll die Messstationen vor störenden Vibrationen abschirmen und extrem präzise Versuche ermöglichen.

Weil das Interesse von Forschern aus aller Welt an PETRA III groß und der Speicherring regelmäßig komplett überbucht ist, wurde der Ring 2016 mit zwei weiteren Experimentierhallen mit zusätzlichen Messplätzen erweitert.

Untersuchung extrem kleiner Strukturen

Mit den starken und kurzwelligen Röntgenstrahlen von PETRA III lassen sich extrem kleine Strukturen untersuchen – etwa Nanokristalle, die für neuartige Festplatten benötigt werden, oder auch Kristalle aus Eiweißen. Eine Messstation von PETRA III ist auf strukturbiologische Untersuchungen spezialisiert. In solchen Untersuchungen lässt sich die dreidimensionale räumliche Struktur von Proteinen atomgenau darstellen.

Auch der Physiker Alke Meents hat mit seinem Team die hochbrillante Röntgenstrahlung von PETRA III genutzt, um Näheres über ein Schlüsselprotein des Coronavirus zu erfahren. Die Forscher wollten herausfinden, welche Stoffe Bindungen mit der Hauptprotease des Coronavirus eingehen. Die Hauptprotease ist eine Art Schere, die das Virus einsetzt, um seine Wirtszelle dazu zu bringen, Viruskopien zu erzeugen. Behindert ein Stoff die Wirkung der Hauptprotease, könnte sich das Virus nicht reproduzieren. In der aktuellen Onlineausgabe des Wissenschaftsmagazins „Science“ ist jetzt ein Bericht über die Forschung von Alke Meents erschienen.

Lesen Sie auch das HAZ-Interview: Finden Sie bei Ihrer Forschung ein Corona-Medikament, Herr Doktor Meents?

Quelle: DESY, Heiner Müller-Elsner

Das Forscherteam hat die Röntgenstrahlung von PETRA III genutzt, um Stoffe zu finden, die als Kandidaten für ein Medikament gegen das Coronavirus dienen können. In einem sogenannten Röntgenscreening testeten die Forscherinnen und Forscher unter Federführung von DESY fast 6000 bereits für die Behandlung anderer Krankheiten existierende Wirkstoffe. Das Team konnte insgesamt 37 Stoffe identifizieren, die an die Hauptprotease des Sars-CoV-2-Virus binden. Sieben dieser Stoffe hemmen die Tätigkeit des Proteins und bremsen so die Vermehrung des Virus. Zwei von ihnen sind dabei so vielversprechend, dass sie zurzeit in Tierversuchen weiter untersucht werden.

Neue Chance für weitere Medikamente

Das wahrscheinlich größte Wirkstoffscreening dieser Art hatte auch noch ein anderes Ergebnis, über das die Forscherinnen und Forscher auch in „Science“ berichteten: Sie haben eine neue Bindungsstelle an der Hauptprotease des Virus gefunden, an der Medikamente ankoppeln können. Das eröffnet Chancen für die Entdeckung weiterer Stoffe, die das Virus hemmen können.

So funktioniert die Forschung an der Hauptprotease des Coronavirus

Dass die Forscherinnen und Forscher mit einer schon bestehenden Bibliothek von Wirkstoffen gearbeitet haben, um Wirkstoffmoleküle zu suchen, die passgenau an die Hauptprotease andocken können, hat einen Vorteil. Sie arbeiten so mit Wirkstoffen, von denen die meisten bereits für die Behandlung von Menschen zugelassen sind. Das erspart Zeit und Aufwand bei der möglichen Entwicklung von Medikamenten.

An den Arbeiten zur Erforschung von Stoffen, die mit dem Coronavirus Bindungen eingehen können, sind neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Elektronen-Synchrotons auch Forscherinnen und Forscher der Universitäten Hamburg und Lübeck, des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin, des Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie, der Max-Planck-Gesellschaft, des Helmholtz-Zentrums Berlin und vieler weiterer Institutionen beteiligt.

Von Ronald Meyer-Arlt