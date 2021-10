„Lisa Meyer“ wurde als Kind in Oesede (Kreis Osnabrück) von einem Diakon missbraucht. Mit der evangelischen Landeskirche arbeitet sie das Trauma nun auf. Jahrzehntelang wurden die Taten vertuscht.

„Mir wurde nicht geglaubt“: Lisa Meyer (Name geändert) will nicht erkannt, aber gehört werden. Bei der Pressekonferenz berichtet sie in Form einer Videoeinspielung von ihren leidvollen Erfahrungen. Quelle: Gabriele Schulte/Screenshot