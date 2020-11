Münster

Ein Lottospieler aus Niedersachsen hat an diesem Freitag den Eurojackpot geknackt. Das verkündete der Betreiber Lotto am Abend. Der Sieger oder die Tippgemeinschaft sichert sich damit eine Rekordsumme von mehr als 61 Millionen Euro. Noch nie zuvor sei ein so großer Gewinn von einer Person aus diesem Bundesland gewonnen worden.

Das letzte Mal konnte der Eurojackpot am 16. Oktober geknackt werden. Rund 58,8 Millionen Euro gingen damals in die Slowakei. Der letzte deutsche Gewinn ist im Sommer zu verzeichnen. Allerdings musste sich in diesem Fall ein Baden-Württemberger den Jackpot mit einem Spanier teilen. Jeder kassierte insgesamt 38,1 Millionen Euro.

Anzeige

Nächsten Freitag startet der Eurojackpot dann erneut mit einer Summe von 10 Millionen Euro.

Von RND/ch