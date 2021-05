Mehr Rücksichtnahme: Polizei kontrolliert Rad- und Autofahrer

Am Mittwoch findet in Niedersachsen der Aktionstag „sicher.mobil.leben“ statt. Auto und Radfahrer müssen sich landesweit auf Kontrollen einstellen. Damit soll für mehr Rücksichtnahme zwischen den Verkehrsteilnehmern geworben werden.

