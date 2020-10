Seit Anfang Oktober gelten am Universitätsklinikum in Kiel (UKSH) strengere Regeln für Besucher. Dazu gehört auch eine Maskenpflicht für Kleinkinder ab einem Jahr. Die Folge: Eine Welle von Beschimpfungen und Pöbeleien im Netz. Das Klinikum zeigt sich erschrocken und wirbt in den sozialen Medien um Einsicht.