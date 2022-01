Festtags-Überraschung: Kurz vor Weihnachten brachte ein Mann ein fast 500 Jahre altes Buch zurück, das er als Kind aus dem Dom in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) gestohlen hatte. Was ihn zu seiner verspäteten Reue brachte und wieso er den Diebstahl damals noch am selben Abend bereute, hat er dem Dom-Pastor gestanden.