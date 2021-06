Magelsen

Jonas sitzt da, leicht vorgebeugt, als stünde er die ganze Zeit unter Spannung. Als müsse er jederzeit aufspringen können, um sich zu verteidigen oder um wegzulaufen. Seine Augen fixieren meist die Tischplatte, nur ganz selten schaut er sein Gegenüber direkt an. Sein Gesicht hat etwas Weiches, Kindliches. Runde Wangen, zarte Haut, Locken. Aber unter dieser Oberfläche spürt man das Starre, die Verhärtungen, die Wunden. „Und dann“, sagt Jonas gerade und betrachtet sein Wasserglas, „hat Alex mich an die Wand gedrückt und mich gewürgt.“

Eine Kirche, ein Zigarettenautomat – das war es schon in Magelsen

Jonas ist 15. Er heißt gar nicht Jonas, so heißt er nur in diesem Artikel. Seine Eltern hat er schon längere Zeit nicht gesehen. Er war in zahllosen Wohngruppen oder Heimen, in seiner Akte sollen um die 30 Einrichtungen vermerkt sein, nirgendwo konnte er heimisch werden. Zuletzt verbrachte er mehrere Monate in einem Klinkerbau in Magelsen.

Magelsen ist ein 270-Seelen-Dorf, das zur Gemeinde Hilgermissen gehört, die wiederum Teil der Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg ist. In Magelsen gibt es eine kurvenreiche Ortsdurchfahrt, eine Kirche und einen Zigarettenautomaten, und das war es eigentlich auch schon. Man braucht hier nicht mal Straßennamen, für die Adresse werden der Ortsname und die Hausnummer verwendet, beispielsweise: Magelsen 26 in 27318 Hilgermissen.

Der Jugendliche Jonas (Name geändert) war früher im New Way Hotel untergrebracht. Quelle: Bert Strebe

Das Haus Magelsen 26 ist vor 120 Jahren als „Gasthaus zum goldenen Stern“ gebaut worden. Jahrelang hat es leer gestanden. Im vergangenen Jahr aber hat es ein Mann namens Alexander Edmund Mayer gekauft. Auf dem Klingelschild am rückwärtigen Eingang steht jetzt Hotel New Way. Dieses Hotel beschäftigt derzeit etliche Jugendämter in Deutschland, das niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie und die Staatsanwaltschaft.

Mayer verspricht den örtlichen Zeitungen ein „Pilotprojekt“

Es werde ein „Pilotprojekt“, hatte Mayer der örtlichen Zeitung im vergangenen Sommer anvertraut, er könne Fahrradtouristen aufnehmen, aber vor allem solle das Haus Jugendlichen „in schwierigen Situationen“ zur Verfügung stehen. Jugendlichen, für die man früher den Begriff „schwer erziehbar“ verwendet hat, heute nennt man sie Systemsprenger, weil sie nicht in das Jugendhilfesystem des Staates passen. Es sind entwurzelte Jugendliche wie Jonas.

„War auch nix renoviert, alle Türen kaputt, man konnte nicht abschließen, Löcher in den Wänden“: Klingelschild des New Way Hotels Magelsen. Quelle: Bert Strebe

Wer im Internet nach Alexander Mayer sucht, stößt auf eine 2012 von ihm gegründete gemeinnützige GmbH namens Jugendhilfe Eifel in Rheinland-Pfalz, mit Nebenstellen bis nach Luxemburg und Belgien. Die Berichte handeln erst von liebevoller Betreuung von Jugendlichen. Dann folgen Informationen über amtlicherseits aus den Einrichtungen geholte Heranwachsende aufgrund von „pädagogischen Maßnahmen, die gegen Kinderrechte verstoßen“. 2016 folgte die Insolvenz.

Davon hat Alexander Mayer nichts erzählt, als er nach Magelsen kam. Die (inzwischen vom Netz genommene) Internetseite, auf der er sein „Pilotprojekt“ in Magelsen bewarb, sprach von niedrigschwelligen Hilfen für Systemsprenger, personenzentrierter Förderung und tiergestützter Pädagogik – Stichworte, bei denen die Augen von Trägern der Jugendhilfe zu leuchten beginnen. Dass in Magelsen nichts los ist, galt als Pluspunkt: Man will Jugendlichen, die sich an keine Regeln halten können, die Reize nehmen.

Kaputte Türen, Löcher in Wänden

„War langweilig“, sagt Jonas. „War auch nix renoviert, alle Türen kaputt, man konnte nicht abschließen, Löcher in den Wänden“. Das sind Angaben, die ehemalige Mitarbeiter des New Way Hotels bestätigen und mit Handyfotos von verdreckten Sofas, schwindsüchtigen Schränken und Steckdosen mit kaputten Abdeckungen ergänzen. Jonas sagt, es sei meist nur ein Betreuer da gewesen, manchmal zwei.

Niedersächsisches Idyll? Auf dem Google-Satellitenbild liegt Magelsen im Vordergrund, durch die Bildmitte schlängelt sich die Weser, darüber in der oberen Bildmitte liegt Verden als nächste größere Stadt. Quelle: Google Earth

Für Systemsprenger gilt ein spezieller Betreuungsschlüssel: ein Jugendlicher, ein Betreuer. Die früheren Mitarbeiter berichten aber, dass in der Regel nur eine Person für den Dienst vor Ort eingeteilt war, auch nachts, oft in 24-Stunden-Schichten, bei fünf bis neun Jugendlichen. Und dass von den neun Leuten im Team nur drei eine pädagogische Ausbildung gehabt hätten.

Dass die Behörden nicht einschritten, lag daran, dass sie lange Zeit gar nicht wussten, was da passierte. Denn angemeldet war das New Way Hotel nur als Pension, nicht als Jugendhilfeeinrichtung, und angeblich blieben die Jugendlichen auch nur kurz. Für die pädagogische Betreuung zeichnete eine Firma namens „Haltestelle 35“ verantwortlich. Der Paragraf 35 des Sozialgesetzbuches VIII regelt die Intensivbetreuung problematischer Jugendlicher. Damit habe er gar nichts zu tun, erklärte Alexander Mayer gegenüber Nachbarn und Behörden, er sei nur der Hotelbesitzer.

Briefkastenadresse in Wietzen

Was nicht stimmte. Mayer hat das Unternehmen Haltestelle zusammen mit seiner Mitgeschäftsführerin Dagmar Cölle als Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Er firmierte auf der Internetseite als Projektleiter, sein Name findet sich neben dem von Cölle im Briefkopf der Firma. Für die wird als Adresse im Übrigen mal Mayers Privatanschrift im nahen Asendorf-Graue angegeben, mal ein gemietetes Büro mit Außenbriefkasten in Wietzen im Kreis Nienburg, in dem nach Zeugenaussagen nie jemand gearbeitet hat. Inzwischen ist Mayer aus dem in eine GmbH umgewandelten Betrieb angeblich ausgeschieden und nur noch Hotelbesitzer, für das es auch einen neuen Geschäftsführer gibt.

Dass die Jugendämter in Landshut, Frankfurt, Neuss, Witten und anderswo, die Kinder nach Magelsen schickten, nichts merkten, lag auch daran, dass Mayer einen Hol- und Bringdienst anbot. Niemand von den Behörden musste sich stundenlang ins Auto setzen – bekam dann aber auch nicht zu sehen, wie die Verhältnisse in Magelsen waren. Die Geschichte flog auf, als das NDR-Fernsehen über das Firmengeflecht berichtete, aufmerksam geworden durch randalierende Jugendliche im Ort.

Bürgermeister Hustedt: „So konnte das nicht weitergehen“

Die Systemsprenger waren eben keine braven jungen Leute. Anfangs hatte die Dorfgemeinschaft noch überlegt, sie zu integrieren, mit Jobs wie Rasenmähen für 20 Euro. Doch die weitgehend unbetreute Truppe lief dauernd aus dem Ruder. Hilgermissens Bürgermeister Jan Hustedt erzählt von zerbrochenen Schildern, von von Privatgrundstücken geklauten Bierkästen, von dem kaputten Dach eines Gerätehauses auf einem Dorfplatz. Öfter standen Polizei- und Rettungswagen wegen Schlägereien in dem Hotel vor der Tür. Einmal haben Jugendliche an der Straße einen Unfall simuliert und versucht, einen Autofahrer, der anhielt, aus dem Wagen zu zerren und auszurauben; er entkam, weil er Vollgas gab. „So konnte das nicht weitergehen“, sagt Hustedt.

„So konnte das nicht weitergehen“: Bürgermeister Jan Hustedt sorgte sich um den Frieden in Magelsen. Quelle: Bert Strebe

Auch Jonas ist beileibe kein Engel. Er ist aus mehreren Wohngruppen in Frankfurt abgehauen, er hat mit 14 lange auf der Straße gelebt, hat nur nachts in Hotels geschlafen. Wie hat er das finanziert? „Ich hatte doch Geld“, sagt er trocken. Man darf sich dazu denken, wo er das herhatte. Er ist mehrfach dabei erwischt worden, wie er in Hausfluren von Bringdiensten abgestellte Pakete entwendet und die Inhalte innerhalb kürzester Zeit bei Ebay verscherbelt hat. In die Hotels ging er mit Volljährigen, wegen der Unterschrift, und man darf sich ein weiteres Mal dazu denken, was das bedeutete. Nach gängigen Maßstäben ist Jonas kriminell. Nach seinen Maßstäben hat er überlebt.

Direkt nach seiner Ankunft in Magelsen wollte er wieder weg, er hat im Zorn ein Monopoly-Spiel umgeworfen. Etwas später sei Alexander Mayer eingetroffen, erzählt Jonas, habe die Fenster des Raums verhängt, damit die Nachbarn nichts sehen können, habe ihn dann zu Boden geworfen, sich mit den Knien auf Jonas’ Oberarme gesetzt, ihm die Hände umgebogen und gesagt, hier gehe es nach seinen Regeln. Einmal kam der Verdacht auf, Jonas habe einem Betreuer, der sein Portemonnaie herumliegen lassen hatte, 400 Euro gestohlen. Daraufhin habe Mayer ihn gewürgt. „Alex hat alle geschlagen.“

Später verkündete der Betreuer, die 400 Euro seien sein letztes Geld gewesen. Und Jonas, der es tatsächlich geklaut hatte, gab es zurück. Er sei ja selbst bestohlen worden, erzählt der Junge. Sein Kleider- und sein Taschengeld (zusammen monatlich 85 Euro) habe man ihm vorenthalten. Das Zurückhalten von Geld könnte zum Prinzip des Hotels New Way gehört haben: Mitarbeiterinnen berichten von ausstehenden Summen für Überstunden, und ein externer Betreuer, der schwierige Jugendliche für die Haltestelle 35 in einer Familiengruppe aufgenommen hatte, sagt, er habe nur einen Bruchteil des Geldes bekommen, das ihm zustehe.

Bis zu 30.000 Euro im Monat

15.000 bis 30.000 Euro pro Monat zahlen Jugendämter für die Unterbringung problematischer Jugendlicher. Geht man von einem Mittelwert und einem Schnitt von sieben anwesenden Jugendlichen in Magelsen aus, ergibt das eine Einnahme von fast zwei Millionen Euro im Jahr. Wer dann noch die Ausstattungs- und Personalkosten niedrig hält, kann erhebliche Gewinne einstreichen. Und Mayer hat auch noch ein Haus mit zwei Betreuungsplätzen im nahen Bücken. „Vielleicht sind nicht die Jugendlichen die Systemsprenger“, sagt ein Nachbar in Magelsen. „Vielleicht ist es Herr Mayer, der das System sprengt.“ Und die Heranwachsenden, denen ja eigentlich geholfen werden solle, würden ein weiteres Mal allein gelassen. Der Samtgemeindebürgermeister von Hoya, Detlef Meyer, spricht offen vom Verdacht der „Abzocke“.

Die Einrichtung macht noch immer einen schäbigen Eindruck

Es dauerte, bis die Behörden wussten, wie sie das „Schlupfloch“ (Bürgermeister Detlef Meyer) des New Way Hotels schließen könnten. Der Landkreis schickte Kontrolleure, das Jugendamt in Nienburg informierte andere Jugendämter. Die ersten kamen und holten ihre Schützlinge wieder ab. Da half es auch nichts mehr, dass neuerdings ein paar Wände innen frisch gestrichen sind – einen schäbigen Eindruck macht die Einrichtung nach wie vor.

Vergangene Woche schickte das Landesamt für Soziales und Jugend dann eine Unterlassungsverfügung nach Magelsen, weil der Verdacht bestehe, dass dort unerlaubt eine genehmigungspflichtige Jugendhilfeeinrichtung betrieben werde. Die Verfügung gilt auch für die Nebenstelle in Bücken und für die Zukunft. Mayer könnte also nicht mit ein paar Retuschen einen neuen Betrieb aufmachen. An diesem Montag wollen die Behörden prüfen, ob er die Anordnung beachtet.

Ermittlungen wegen Betrugs

Aber ob der Spuk damit vorbei ist? Alexander Mayer soll noch weitere Häuser für ähnliche Projekte gekauft haben, etwa in Siedenburg im Kreis Diepholz und in Meschede in Nordrhein-Westfalen und anderswo. Immerhin ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden inzwischen wegen beharrlichen Betreibens einer Jugendhilfeeinrichtung ohne Erlaubnis und wegen Betrugs an der öffentlichen Hand.

Eine Stellungnahme zu all dem war von Alexander Mayer und Dagmar Cölle übrigens nicht zu bekommen, trotz tagelangen Bemühens.

Jonas hebt den Blick. Er steht auf. Er hat Freunde eingeladen, sie kommen gleich. Er ist jetzt in einer Familie untergebracht. Ob das so bleibt, ist noch unklar, aber es wäre ihm zu wünschen. Vielleicht hat er dann eine Chance, einfach mal nur 15 zu sein.

Von Bert Strebe