Im Februar 2020 ging eine wilde Geschichte aus Hannover um die Welt: Mit einem gigantischen Einsatz schützte die hannoversche Polizei einen mutmaßlichen montenegrinischen Mafiaboss, der, von Kugeln durchsiebt, zur Behandlung in die Medizinische Hochschule geflogen worden war. Der Polizeieinsatz rund um den Klinikaufenthalt von Igor K. Anfang kostete am Ende rund eine Millionen Euro und den damaligen Vize-Präsidenten der MHH, Andreas Tecklenburg, den Job.

Rund 2500 Polizisten hatten den 35 Jahre alten Patienten aus Montenegro damals tagelang rund um die Uhr bewacht – auch, weil die Polizeidirektion Hannover davon ausgegangen war, der mit zahlreichen Schussverletzungen in die Klinik eingelieferte Igor K. habe Verbindungen zur Organisierten Kriminalität in seiner Heimat. Nur: Lagen die Sicherheitsbehörden damit richtig? Oder war alles nur eine Verwechslung?

Rechtsanwalt Fritz Willig, der Igor K. und dessen Ehefrau Suzana K. vertritt, hat erhebliche Zweifel an der damaligen Einschätzung der Lage durch die Behörden – und hat inzwischen zahlreiche Hinweise zusammen getragen. Für Willig lassen sie nur einen Schluss zu: Im Fall Igor K. hat es eine folgenschwere Verwechselung gegeben. „Mein Mandant ist ein vollkommen unbescholtener Bürger, dessen medizinische Behandlung so schnell wie möglich an der MHH fortgesetzt werden muss“, sagt der Jurist. Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern, die Pressestelle der Behörde verschickte ein Statement.

Ein Bild mit Symbolcharakter? Der geschasste MHH-Vizepräsident Prof. Andreas Tecklenburg wird von MHH-Chef Prof. Michael Manns herzlich umarmt und von Mitarbeitern mit Applaus verabschiedet. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Kein Treffer in den Datenbanken

Was genau war passiert?

Um den Einsatz rund um den Patienten aus Montenegro zu planen, nahm die Polizeidirektion Hannover vor seiner Einreise regelmäßige sogenannte Gefährdungsanalysen vor. Mindestens zehn dieser Untersuchungen zum Fall Igor K. waren es insgesamt, das bestätigte die Pressestelle der Behörde auf Anfrage. Zu einer solchen Analyse gehört auch, dass die Daten der mutmaßlich gefährdeten Person in allen verfügbaren Datenbanken – bei der Behörde selbst, beim Landeskriminalamt, beim Bundeskriminalamt – überprüft werden. Das ist auch im Fall Igor K. geschehen. „Die Polizei Hannover hat die ihr zur Verfügung stehenden Dateisysteme (landes- und bundesweit) abgefragt. Das Ergebnis war negativ“, teilt die Behörde mit. Gegen den Igor K., der als Patient in der MHH behandelt wurde, lag also polizeilich in Deutschland nichts vor. Dieses Ergebnis ist auch in mindestens einer der Gefährdungsanalysen der Polizeidirektion festgehalten worden.

Kein Hinweis auf Mafia-Verbindungen aus Montenegro

Auch von den Kollegen aus Montenegro erhielt die Polizei keinen Hinweis auf irgendwelche Mafia-Verbindungen der 35-Jährigen. „Es wurde mitgeteilt, dass die Person im klinischen Zentrum Montenegro unter ständiger polizeilicher Bewachung gestanden habe, davon ausgegangen werde, dass das Leben der Person in Gefahr sei, da sie mehrfach mit Schusswaffen beschossen worden sei und der Angriff als Fehlschlag angesehen werde, und mithin die Möglichkeit bestehe, dass ein anderer Angreifer erneut versuchen werde, sie zu töten“, teilt die Polizeidirektion auf Anfrage mit.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen während des Aufenthalts von Igor K.: Polizisten kontrollieren an der Einfahrt zur Medizinischen Hochschule. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Wenn aber, wie der Anwalt sagt, sein Mandant ein unbescholtener Bürger ist: Wieso hat jemand versucht, in auf offener Straße mit mehreren Schüssen hinzurichten? Rechtsanwalt Willig hat darauf folgende Antwort parat: Er gehe davon aus, dass der Anschlag auf seinen Mandanten möglicherweise eine Art Erinnerung gewesen sein könnte, weil Schutzgeld nicht gezahlt worden sei. „Wir erhoffen uns weitere Aufklärung durch das Verfahren in Montenegro gegen die Männer, die im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Igor K. inzwischen festgenommen worden sind“, sagt er.

Mafia-Verbindung ergibt sich nur aus zwei Internet-Seiten

Im Gegensatz zu Willig indes hielt die hannoversche Polizei jenen Mann, der im Februar von Kugeln durchsiebt in einem Privatjet in Hannover landete, durchaus nicht für einen unbescholtenen Bürger, sondern um einen Mann, der Verbindungen zur Mafia in Montenegro habe. Warum? Willig sagt, das liege an einem Eintrag, der in fast allen Gefährdungsanalysen der Polizeidirektion Hannover auftauche. „Die entscheidenden Kapitel 2.2 der Gefährdungsanalysen Nr. 4 bis Nr. 10 der Polizeidirektion Hannover fußen allein auf angeblichen Informationen von zwei Internetseiten auf montenegrinisch“, heißt es in einem Bericht, den er vorgelegt hat. Eine Kriminalhauptkommissarin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeidirektion Hannover war bei ihrer Recherche zu Igor K. darauf gestoßen. Keiner der Links auf diesen Seiten gebe Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Igor K. in der MHH und einem Mafia-Clan. „Die zuständigen Analytiker haben die Quellen nicht sorgfältig ausgewertet“, heißt es in dem Bericht weiter. „Die betreffenden Internetseiten, die die Polizei zu ihrer Analyse herangezogen hat, kann man nicht seriös nennen, dort wimmelt es von Nacktfotos, eindeutigen Annoncen und Klatsch-Geschichten“, sagt Rechtsanwalt Willig.

Der Laatzener Rechtsanwalt Fritz Willig vertritt die Interessen von Igor K. Quelle: Michael Zgoll (Archiv)

Urteil: Abhören der Telefone der Ehefrau war rechtswidrig

Aus diesen Online-Funden habe die Polizei Hannover offenbar abgeleitet, dass der montenegrinische Patient in der MHH Verbindungen zur Mafia habe – und damit einen der größten Einsätze in der Geschichte der Behörde gerechtfertigt. Vor diesem Hintergrund stufte die Polizei auch die Ehefrau von Igor K., die sich ebenfalls in Hannover aufhielt, als gefährdet ein und ließ ihre beiden Mobiltelefone abhören. Das aber hätte die Polizei nie tun dürfen, entschied das Oberlandesgericht Celle hat am 10. November. Die Telefonüberwachungen hätten gegen geltendes Recht verstoßen. Die Polizei hatte argumentiert, Igor K. habe Verbindungen zur Mafia, und deshalb sei auch seine Ehefrau Suzana gefährdet. „Die Begründung erscheint nicht ansatzweise plausibel und erschöpft sich in einer ins Blaue hinein aufgestellten Vermutung“, urteilte das Oberlandesgericht.

Vertrag mit MHH-Vize Tecklenburg aufgelöst

Aber ob Vermutung oder Gewissheit: Der Vorfall um den Patienten Igor K. löste im Februar 2020 in Niedersachsen einen politischen Skandal aus – und hatte auch gravierende Folgen für die Medizinische Hochschule selbst. Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) löste den Vertrag von MHH-Vize Andreas Tecklenburg, der für die Krankenhausversorgung zuständig war, mit sofortiger Wirkung auf. Der Minister warf Tecklenburg „erhebliches Organisations- und Kommunikationsversagen“ vor. An der MHH müssten Meldewege neu organisiert, Leistungsstrukturen überprüft und ein neues Sicherheitskonzept erstellt werden, so Thümler weiter. Kritiker warfen dem Minister derweil vor, in Tecklenburg ein Bauernopfer für Versäumnisse der Landesregierung gesucht zu haben.

Auch vor dem ibis Hotel nahe der MHH steht Polizei: Hier wohnte die Ehefrau von Igor K. Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Wer ist der zweite Igor K. ?

Hat also die MHH einen gänzlich unbescholtenen Mann behandelt? War der Polizeieinsatz völlig überzogen oder gar gänzlich unnötig? Wenn das so wäre, würden sich noch weitere Fragen stellen. Zum Beispiel: Wenn er kein Mafiaboss ist – wer ist der Igor K., der sich in der MHH zur Behandlung aufgehalten hat?

Laut Willig war sein 35-jähriger Mandant bislang als Verkaufsleiter der Firma Fab Live tätig. Das Unternehmen handelt mit Aluminium, betreibt aber auch ein Hotel an der Adria und eine Tankstelle. Nächste Frage: Wie kann sich ein Verkaufsleiter einen Privatjet und eine teure Behandlung in Deutschland leisten? Willigs Antwort: Weil seine Frau Suzana K. an der Firma beteiligt und daher sehr vermögend sei.

Polizeilich ist der dreifache Familienvater bislang jedenfalls nicht in Erscheinung getreten – im Gegensatz zu einem anderen Igor K., der sich in Montenegro aufhält. Dieser Igor K. ist 50 Jahre alt, in Rumänien geboren und ist Albaner. Er ist wegen Waffenbesitzes und Drogendelikten aktenkundig. Ihm werden Verbindungen zur Mafia in Montenegro nachgesagt.

Patient Igor K. wird mit einem Hubschrauber zum Flughafen in Langenhagen gebracht und steigt dort für den Heimflug in eine privat gemietete Maschine um. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Den Vorwurf von Rechtsanwalt Willig, die Behörde habe die beiden Männer miteinander verwechselt, wollte die Polizei nicht kommentieren. Derzeit prüfen die Ermittler, was es mit dem zweiten Igor auf sich haben könnte – neun Monate nach dem eigentlichen Vorfall. Die Behörde teilt mit: „Eine entsprechende Anfrage, ob es eine solche Person gibt, wurde über Interpol versandt. Eine Beantwortung steht noch aus.“

