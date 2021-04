Verden

Wie die Polizei am Ostermontag mitteilte, waren die Männer am Abend des Ostersonntags nahe eines Mehrfamilienhauses in Verden in Streit geraten. Einige der knapp zehn Beteiligten erlitten unter anderem Kopfplatzwunden und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor hatten Anwohner die Polizei gerufen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Von RND/dpa